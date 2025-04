L’arte contro il bullismo. Così i ragazzi si mettono in mostra

L’associazione FareCentro, i Servizi educativi del Comune, le scuole superiori e gli studenti insieme per combattere bullismo, prevaricazioni e comportamenti violenti. Ieri alla Mediateca Montanari è stata presentata la seconda parte della rassegna ‘Il valore di essere unici’, rivolta alle scuole secondarie di secondo grado: dopo il liceo Nolfi-Apolloni (l’appuntamento è stato a febbraio), questa volta i protagonisti sono stati gli studenti del Torelli e del Polo 3 che hanno prodotto materiali da mettere in mostra alla Memo.

"Abbiamo cercato di orientarli – spiega Alessandra Tonelli dell’associazione Fare Centro – nel comprendere quali siano i loro talenti perchè possano esprimersi al meglio. Ci ispiriamo alla teoria dell’intelligenza multipla di Gardner secondo cui ogni persona ha una costellazione unica e irripetibile di intelligenze". La mostra degli elaborati del Torelli è già iniziata il 7 aprile e durerà fino al 14, quella del Polo 3 partirà il 14 e durerà fino al 22 aprile. Per dare ancora maggiore visibilità agli elaborati (grafici, testi, poesie, video) e incoraggiare una ‘sensibilizzazione no stop’, l’associazione Fare Centro ha realizzato, in collaborazione con il Comune, il sito stopbullismo.comune.fano.pu.it.

"L’obiettivo – spiega l’assessore ai Servizi educativi Loredana Marghernino – è raccogliere in un unico spazio web i lavori prodotti dalle scuole di ogni ordine e grado che vorranno unirsi alla campagna contro il bullismo. Ci tenevamo a creare uno spazio esclusivo, dedicato ai lavori realizzati dai ragazzi e dalle ragazze. In futuro la presenza delle scuole all’interno dello spazio web sarà sempre più ricca, in modo da allargare la partecipazione a più adolescenti possibile". "Noi vogliamo affrontare il bullismo in termini positivi – prosegue Tonelli – portando i ragazzi a chiedersi cosa sia possibile fare per contrastare la violenza ed affermare la libertà di essere come siamo e di diventare quello che vogliamo".

Ribadito da Tonelli "l’importanza del sito web con il Comune che ha acquistato il dominio e che diventerà un collettore di tutte le opere realizzate. Sarà nostro compito valutarle e poi procedere alla loro pubblicazione". E ancora: "Ci auguriamo di fare dei progetti sul rispetto degli altri anche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado in modo che tutti siano chiamati a riflettere sul contrasto alle relazioni aggressive".

Anna Marchetti