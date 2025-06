L’arte di Michele Omiccioli a Palazzo Bracci Pagani

Dal liceo classico e dalla laurea in Lettere moderne alla passione per la pittura con opere esposte in Europa e in Italia. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano accoglie, nello Spazio Pagani (fino a mercoledì), la personale "Nemo Neminis" di un altro giovane talento, il fanese Michele Omiccioli. "Nemo Neminis, motto latino di mia invenzione – spiega l’artista – dovrebbe essere il credo di ogni pittore che deve mettere tutto il proprio essere nelle sue opere". Omiccioli ha al suo attivo esperienze importanti come la personale, nel marzo 2007, alla Rathaus di Norimberga dove ora c’è una sua opera esposta in municipio, la menzione d’onore al premio Giovan Battista Salli nel 2016 ed eventi in diversi parti d’Italia a cui ora si aggiunge la mostra a palazzo Bracci Pagani.

"Sto spingendo moltissimo – afferma – perché la mia arte non sia solo passione, i risultati stanno arrivando e spero che siano sempre più importanti". Omiccioli si definisce "un pittore figurativamente astratto" e chiarisce che nel suo caso non è una contraddizione: "In quanto autodidatta ho messo alla prova le mie capacità con temi e stili eterogenei e mi sono cimentato in diverse tecniche, dal dripping di Jackson Pollock, utilizzato in maniera calibrata, al figurativo, fino alle opere che in una sorta di tessitura mettono insieme righe e personaggi".

Tra i quadri esposti nello Spazio Pagani anche il trittico formato da due tele della serie dedicata alla leggenda della linea Sacra di San Michele con al centro un’opera che esprime come la società e la cultura siano ai lati di un mondo ‘tritacarne’ del sistema culturale e umano.

"Michele Omiccioli è un pittore – commenta Carlo Bruscia, direttore artistico di Palazzo Bracci Pagani e talent scout – che viene dalla ‘cultura colta’ e internazionale, la sua ricerca lo porta a lavorare su un alfabeto tutto da inventare e a creare una figurazione estremamente personale e inedita. Grazie alla Fondazione Carifano, che mette a disposizione lo Spazio Pagani, abbiamo l’occasione di esporre ogni volta le opere di giovani artisti, che portano avanti una ricerca importante e che noi cerchiamo di valorizzare. Omiccioli fa parte di questa generazione di autori estremamente interessanti a cui cerchiamo di dare visibilità tanto che stiamo pensando di organizzare con loro una collettiva". Info su Michele Omiccioli: micheleomiccioli.com: info@micheleomiccioli.com.

Anna Marchetti