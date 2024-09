L’arte raddoppia a Baia Flaminia. Due installazioni di Matteo Fato

Doppia inaugurazione, questo pomeriggio, in due ‘luoghi’ simbolo di Baia Flaminia, per il nuovo episodio del progetto di Pesaro 2024 che si interroga sul ruolo dell’arte nello spazio pubblico: la biblioteca ‘Louis Braille’ (ore 18.30) e gli scogli davanti al molo Rosa dei Venti (ore 19). Protagonista Matteo Fato con il suo intervento permanente "Una favola equestre senza cavalcata (Caretta Caretta)", a cura di Simone Ciglia, dedicato al Quartiere 9 (Soria – Tombaccia).

E’ il decimo episodio dei tredici previsti dal progetto ‘Dalle sculture nella città all’arte delle comunità’ a cura di Marcello Smarrelli, per coinvolgere nel corso dell’anno i 12 quartieri e il municipio di Monteciccardo, sul tema del rapporto tra le arti e lo spazio pubblico. Il progetto concepito da Fato sintetizza i due principi fondanti del dossier di Pesaro 2024, natura e cultura. ‘Una favola equestre senza cavalcata (Caretta Caretta)’ si articola in due componenti. La prima è una scultura in bronzo su plinto in pietra della Majella dedicata alla tartaruga marina, collocata sugli scogli prospicienti il molo Rosa dei Venti, visibile sia dalla spiaggia sia dal mare.

Prodotta grazie alla collaborazione con la scuola di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Urbino e il supporto tecnico di Nicolas Demetriou, l’opera s’inscrive idealmente nell’ambito dell‘Oasi delle Tartarughe’, progetto di salvaguardia dell’habitat marino e costiero del Parco San Bartolo. "L’animale – spiegano gli organizzatori – è rappresentato secondo i modi canonici della statuaria equestre - una scultura in bronzo su plinto in marmo, fatta eccezione per l’iconografia e le dimensioni: il soggetto animale è raffigurato infatti a fianco di una figura umana (autoritratto dell’artista). Uomo e animale sono sullo stesso piano e la logica del dominio viene abbandonata in favore di quella della solidarietà.

Nel secondo intervento sempre sullo stesso tema ambientale, Fato ha realizzato una serie di "quadri tattili" in collaborazione con la biblioteca Louis Braille, istituzione culturale simbolo del Quartiere, che accompagnano una favola dedicata alla tartaruga".

an. mar.