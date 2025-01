Lascia liberi di vagare i suoi 24 cani, donna viene morsa: scatta sequestro

Fano, 28 gennaio 2025 – Da mesi vagavano liberi per Montegiove, preoccupando i cittadini che hanno fatto numerose segnalazioni cadute nel vuoto. Poi quel branco di cani domestici non addomesticati, allevati allo stato brado, hanno morsicato una donna che a quel punto ha denunciato il fatto alle autorità sanitarie facendo scoppiare il caso. Da qui parte la storia dei 24 cani di una famiglia fanese per i quali ora l’Ast ha allertato il canile Melampo di tenersi pronto all’accoglienza.

Un fatto che preoccupa e non poco la responsabile della struttura comunale Cecilia Tornimbeni, non solo per la gestione logistica, ma anche per la cronica carenza di volontari e le difficoltà economiche che gravano sulla struttura. “Siamo pronti ad accogliere i cani, i box ci sono, ma emotivamente siamo sgomenti – racconta Tornimbeni – . Da mesi il nostro volontariato è decimato, molte persone hanno problemi personali, di lavoro o si sono trasferite, lasciandoci in difficoltà. Gestire 24 animali in più richiede uno sforzo immenso”. La situazione appare ancora più complicata per via dell’incertezza burocratica.

“Non so ancora quando questi cani arriveranno – spiega –. Prima si parlava della settimana scorsa, poi di questi giorni, ma ancora non abbiamo conferme ufficiali. Si è discusso tra sequestro sanitario e amministrativo, ma senza un’ordinanza sindacale tutto resta bloccato”. Una storia comunque triste, per questi 24 cani, che poteva essere prevenuta con controlli mirati a monte.

“La situazione è esplosa quando un cane ha morso una persona - prosegue Tornimbeni -. Ma tutto era iniziato mesi fa con segnalazioni inascoltate e cani lasciati vagare liberi. Se ci fossero stati controlli adeguati, non si sarebbe arrivati a 24 cani. Tutto è partito da due femmine non sterilizzate che sono state ingravidate perché lasciate scorazzare libere. Questo ha portato a cucciolate successive che nessuno ha gestito. È fondamentale sterilizzare gli animali e mantenerli nelle proprie proprietà, come impone la legge. Ma qui i cani vagavano liberi, creando situazioni pericolose”.

Il sindaco Luca Serfilippi conferma il racconto spiegando che nei prossimi giorni “l’Ast effettuerà un nuovo sopralluogo per verificare se le prescrizioni date al proprietario dopo la morsicatura siano state rispettate, compresa la sterilizzazione delle femmine. Per ora i cani non sono sotto sequestro, ma se le condizioni non saranno adeguate, sarà necessario procedere. Nel frattempo il proprietario ha recintato l’area e adottato misure per evitare fughe, ma ci ha detto che non riesce comunque a gestire tutti gli animali: ne terrà 4 o 5, mentre gli altri – conclude il sindaco – saranno affidati al canile”.

Il canile Melampo però si trova anche a fare i conti con una situazione economica delicata. La convenzione con il Comune è ferma al 2018, mentre i costi di gestione sono aumentati vertiginosamente. “Nel 2024 Melampo ha sostenuto costi non rimborsati per circa 40mila euro – sottolinea Tornimbeni – perché i farmaci, i detergenti e il cibo per animali sono aumentati fino al 25%. Nel 2022 e 2023 ci è stata riconosciuta un’integrazione a copertura delle spese sostenute, tutte rendicontate. lo scorso anno l’integrazione è stata solo parziale, costringendoci a coprire una fetta importante dei costi”.

Questa situazione si somma all’arrivo in blocco di 32 gatti, nello scorso novembre. “Un’altra emergenza che ha messo a dura prova le risorse. Noi siamo qui, pronti a fare la nostra parte. Ma non possiamo farlo da soli. Abbiamo bisogno di volontari, risorse e un supporto concreto da parte delle istituzioni” conclude Tornimbeni.