"Lasciamo in eredità soldi e investimenti"

"Pur non avendo ottenuto la maggioranza, il nostro impegno rimane forte e appassionato". Lo evidenziano i neo consiglieri comunali di opposizione Milena Volpe, Omar Ciani e Lorenzo Gambioli (in foto) della lista ‘Uniti per San Costanzo’. "Continueremo il nostro lavoro con dedizione per svolgere un’opposizione attenta e decisa, che tuteli i valori della nostra comunità – riprendono -. Negli ultimi 5 anni abbiamo sempre lavorato nell’interesse del territorio e dei nostri cittadini e siamo orgogliosi di lasciare in eredità alla nuova amministrazione una situazione finanziaria solida, con una disponibilità immediata di 500mila euro, derivante dall’approvazione del rendiconto economico dello scorso aprile. Questo risultato è frutto di una gestione accurata e di decisioni ponderate, che hanno messo sempre in primo piano l’interesse dei nostri cittadini. A ciò si aggiungono gli investimenti già avviati o appaltati, tra i quali 1 milione 360mila euro per l’illuminazione pubblica in corso di realizzazione; 330mila euro per il marciapiede sulla provinciale tra Cerasa e La Croce; e 280mila per la manutenzione straordinaria di 9 tratti di strade comunali". Volpe i suoi colleghi concludono: "Da tenere presente, inoltre, il parere favorevole di Cassa Depositi e Prestiti per la richiesta di finanziamento di 380mila euro per la realizzazione del centro sociale di Solfanuccio. Tutte queste opere sono fondamentali per il progresso e il benessere dei cittadini e confidiamo che vengano portate a termine con efficacia".

s.fr.