L’Autunno in chiesa alla Cava Nella chiesa di S. Maria Ausiliatrice della Cava è stato presentato il dipinto 'Autunno' di Daniela Montanari, parte del progetto #4stagioniartprojet commissionato dalla famiglia Gattella. Il tema delle opere riguarda la natura, il tempo e i punti cardinali, con approvazione della Commissione diocesana per i Beni Culturali. L'artista, specializzata in arte e teologia, ha creato opere che riflettono su spazio e tempo.