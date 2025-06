L’Avis celebra i suoi tanti soci. Nasce ’Il Parco del Donatore’

A San Filippo sul Cesano, frazione di Mondavio, nei giardini pubblici, sorgerà il ‘Parco del Donatore’. La cerimonia di intitolazione di questo spazio verde comunale è in programma per lunedì alle 19 su iniziativa della locale Avis, desiderosa di lasciare un segno tangibile della propria attività. Quella mondaviese, nonostante oggi non sia una delle sezioni più numerose della provincia (perché nel frattempo anche nei comuni limitrofi sono nate associazioni con la stessa finalità), è senza dubbio tra le più radicate, essendo nata nel lontano 1958, ben 67 anni fa. I donatori hanno fatto la loro parte allestendo l’arredo del parco con panchine e giochi e occupandosi della riqualificazione dell’annesso campo da basket, il cui fondo è stato completamente sistemato e ritinteggiato e che da oggi in poi presenterà i disegni che richiamano l’impegno dell’Avis.

"Per noi – evidenzia il presidente della sezione, Leonardo Sorchiotti – quello di lunedì sarà un evento importante, che ci consentirà di mettere in evidenza la nostra realtà e offrirne un segno nel tempo. A fronte di 115 soci, di cui 103 donatori attivi, siamo una delle sezioni locali con la media più alta in fatto di donazioni, che nel 2024 sono state ben 214". Davvero un bel gruppo, che nel direttivo, insieme a Sorchiotti, annovera Marisa Betti, Matteo Filippini, Arianna Grottoli, Milena Gasparini, Mauro Gramolini e Silvana Bartoloni.

s.fr.