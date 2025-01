Lavori a Fenile. Stop allagamenti

"In fase di completamento i lavori sulla strada che collega Fenile a Carignano, arteria strategica non solo per i residenti ma per le attività economiche e produttive della zona". E’ quanto fa sapere l’assessore Alessio Curzi che questa mattina si è recato sul posto per verificare lo stato di avanzamento dei lavori . "L’intervento, atteso da anni dai cittadini, consentirà di risolvere il problema dei frequenti allagamenti che rendevano la strada impraticabile in caso di maltempo. Strada su cui transitano, oltre ai mezzi privati, anche numerosi ragazzi. Era necessario garantire sicurezza e percorribilità." "Abbiamo convogliato le acque provenienti da monte in un pozzetto – spiega Curzi – che per caduta attraversa la strada e porta l’acqua a valle. Inoltre sono state installate delle bocche di lupo, che permettono il corretto deflusso delle acque meteoriche, evitando ristagni pericolosi".

an. mar.