Lavori al ponte sul Cesano

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori da parte della Regione per il collegamento del nuovo ponte ciclopedonale sul Cesano con la pista ciclabile del lungomare di Marotta. Il segmento attraverserà il percorso già esistente tra le due strutture ricettive site nella zona sud del località costiera e questa strada, acquisita nei mesi scorsi dal Comune di Mondolfo, sarà parte integrante del progetto che prevede, tra l’altro, il rifacimento del manto, una nuova illuminazione, nuove recinzioni e il collegamento con la rampa realizzata per accedere al ponte. Un’infrastruttura molto bella e strategica per collegare il territorio di Marotta con Senigallia, su cui la Regione ha investito 4,5 milioni.