Lavori alle condutture dell’acqua. Rubinetti a secco fino alle 17

Si concluderà questa settimana, con il collegamento della nuova conduttura a quella già esistente, l’intervento di potenziamento e ammodernamento della rete idrica in località Piagge, nel Comune di Terre Roveresche. Grazie alla sostituzione delle reti di adduzione e distribuzione sono stati realizzati 2,2 chilometri di nuove condotte. "Un potenziamento infrastrutturale che garantirà al territorio benefici ambientali, economici e un servizio più efficiente – evidenzia una nota della società di gestione Mms –. I lavori, il cui importo si aggira intorno ai 570mila euro, prevedono come ultima operazione il collegamento della nuova rete idrica a quella esistente".

Per consentire questi interventi, domani tra le 8,30 e le 17 è stata programmata la sospensione dell’erogazione di acqua potabile, con cali di pressione e portata in maniera non continuativa che interesseranno oltre a Piagge anche le località verso Cerasa e Solfanuccio. Nello specifico, si tratta della Provinciale 16 Orcianese/via Giardino dal civico 67 al 54; di via Roma; di piazzale Canestrari; di via Corte Polverari; di via Montegrappa; di via XXIV Maggio; di via Piave; di via Vittorio Veneto; di via Dante Alighieri; di via Franchetta; di via Salvatore Allende, di via Palazzo e di via Montale, comprese tutte le traverse. "Un disagio a fronte del quale i residenti potranno poi usufruire di un servizio più efficiente e di una rete senza perdite" dice Mms.