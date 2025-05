Lavori anti-allagamento, incontro pubblico. L’opposizione chiede certezze sui tempi

Stasera dalle 21 alla sala della circoscrizione di via Ferrari si terrà l’assemblea pubblica organizzata dall’amministrazione comunale di Mondolfo per fornire un aggiornamento sui lavori di riduzione del rischio allegamenti nel quartiere di Marotta nord. Pur senza ulteriori precisazioni da parte dell’amministrazione nell’avviso dell’appuntamento diramato, è facile supporre che la riunione sarà incentrata sul cantiere aperto sulla Statale 16 finalizzato a realizzare una rete sotto all’Adriatica e alla ferrovia, in modo da allacciare le opere di scarico a mare già realizzate rispettivamente a monte e a mare rispetto alla Statale e alla linea ferrata. Un momento di confronto con i cittadini che contribuirà a fare chiarezza sulle tempistiche delle opere e come le stesse saranno realizzate.

A proposito di tempistiche, va ricordato che nei giorni scorsi un intervento del capogruppo di minoranza consiliare Anteo Bonacorsi aveva messo in evidenza che il cantiere per le opere di attraversamento della Statale 16 e della ferrovia è stato allestito dal 19 aprile, originando restringimenti e disagi alla circolazione, senza che l’inizio del cantiere sia coinciso con l’effettiva partenza dei lavori. Per questo, secondo il leader di opposizione, c’è stato un allestimento del cantiere quanto meno anticipato. Stasera, in tanti auspicano, che arriveranno risposte su questo fronte, per capire quando cominceranno e termineranno i lavori in questione.