Lavori anti alluvione. A Marotta weekend di disagi

Quarantadue ore di chiusura di un tratto di Statale 16 e diciassette ore di stop totale della linea ferroviaria Adriatica, accompagnate, prima e dopo, quest’ultime, da un circolazione a binario unico. Sono le conseguenze che si verificheranno tra sabato e domenica per i lavori riguardanti la realizzazione dell’attraversamento del canale per la raccolta delle acque meteoriche sotto le due infrastrutture viarie a Marotta nord, finalizzate a porre fine agli allagamenti della zona ad ogni abbondante precipitazione.

Secondo le informazioni fornite dall’amministrazione comunale di Mondolfo guidata dal sindaco Nicola Barbieri, il tratto di Statale 16 del cantiere sarà compreso nei 100 metri circa tra la pizzeria ‘Lo Sfizio’ a sud e il passaggio pedonale all’altezza dell’Hotel Garden a nord. Circa 300 metri prima, sia sul lato sud che nord, ci sarà la deviazione del traffico, che per quello proveniente da Senigallia è fissato su viale Della Repubblica e per quello da Fano su via Dalmazia. Una viabilità che riguarderà l’asse temporale tra le 2 di sabato mattina (tra venerdì e sabato) e la mezzanotte tra domenica e lunedì. Per quanto concerne la linea ferroviaria Adriatica, sono stati stabilite 17 ore di interruzione totale dalle 20,30 di sabato alle 13,30 di domenica; e un servizio parziale, con circolazione a binario unico, dalle 6,30 alle 20,30 di sabato e dalle 13,30 di domenica alle 13,30 di lunedì. "Andiamo incontro ad alcuni sacrifici, ma si tratta di un lavoro fondamentale per ridurre il rischio alluvioni nel quartiere di Marotta Nord – evidenzia il sindaco mondolfese Nicola Barbieri – Un’opera che consentirà di porre rimedio a un’emergenza vecchia di anni". Sull’argomento interviene anche l’assessore Raffaele Tinti, con competenze sulla viabilità e la polizia locale: "I lavori che abbiamo posto in essere sono finalizzati a dare una risposta ai nostri cittadini e non solo, visto che riguardano anche molte persone della zona della Valcesano e residenti lungo la l’Adriatica 16". Insomma, un’opera strategica per porre fine ai fenomeni alluvionali che da molti anni colpiscono la parte nord di Marotta e che hanno determinato spesso interventi eccezionali dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile, per dare una risposta ai gravi fenomeni di allagamento che hanno colpito attività e famiglie di questa zona a ridosso del lungomare.

Sandro Franceschetti