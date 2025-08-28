Lavori notturni per via Roma. Camion e operatori in azione

Lavori in notturna per asfaltare via Roma, impegnati dieci operatori e sei camion dedicati alla rimozione e al trasporto del materiale di risulta. Per la giunta Serfilippi "un intervento atteso e strategico per la città" mentre l’opposizione critica l’eliminazione dei marciapiedi e presenta una interrogazione. La prima fase dell’asfaltatura, partita alle 22 di lunedì sera, ha interessato il tratto tra via della Giustizia e via dell’Abbazia e si concluderà questa mattina. Successivamente, i lavori proseguiranno fino alla rotatoria del Seminario: il secondo tratto, da via dell’Abbazia alla rotatoria, richiederà due notti di intervento con le stesse modalità del primo, ovvero la chiusura di via Roma in direzione mare durante le lavorazioni e viabilità regolare nelle ore diurne.

Da ieri mattina si sta anche realizzando la pista ciclopedonale di fronte al Seminario. "I vecchi marciapiedi, ormai stretti e deteriorati, – fanno sapere dall’Amministrazione comunale – lasceranno il posto a un’unica pista ciclopedonale, protetta dal traffico veicolare da cordoli insormontabili. L’intervento punta a garantire maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti, separandoli dai mezzi pesanti. La carreggiata principale manterrà le dimensioni minime previste dal Codice della Strada (3,50 metri), assicurando il transito in sicurezza ad autobus e mezzi pesanti".

L’opposizione, però, è contraria all’eliminazione dei marciapiedi perchè, a loro dire, metterebbero a rischio la sicurezza dei pedoni. Il consigliere di In Comune Samuele Mascarin (candidato al consiglio regionale nella lista Alleanza Verdi-Sinistra) ha presentato sull’argomento una interrogazione per suggerire alla giunta Serfilippi di "fermare l’intervento e prevedere eventuali correttivi a tutela dei pedoni e in sintonia con le aspettative e i bisogni dei residenti", anche se la discussione in consiglio comunale avverrà a lavori ormai ultimati.

Anna Marchetti