Lavoro e formazione, seminario alla Memo. Aguzzi: "Create oltre mille nuove imprese"

"Create 1.046 nuove imprese e finanziate 1.700 esperienze formativo-professionali, propedeutiche all’inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro". Questi i dati forniti dall’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, al seminario che si è tenuto ieri mattina alla Memo sulle politiche del lavoro e della formazione promosse dalla Regione Marche.

Per Aguzzi è stata un’ occasione per fare il punto sulle misure adottate e per illustrare le nuove opportunità di finanziamento previste per il 2025. "Le misure attuate hanno sostenuto un ampio spettro di beneficiari – ha spiegato l’assessore Aguzzi– dalle imprese ai disoccupati, fino ai giovani laureati e non, attraverso strumenti concreti come il sostegno alla creazione di impresa, le borse lavoro e di ricerca, le botteghe scuola e i piani aziendali per la conciliazione tra vita lavorativa e personale. Le principali misure attuate hanno riguardato a livello regionale le borse lavoro (41,9%), la creazione d’impresa (35%) e le borse di ricerca (14,66%)".

In particolare: per le borse lavoro sono stati impegnati 7,4 milioni e 3,7 sono stati liquidati; per le borse di ricerca 4,7 milioni impegnati, 2 milioni liquidati; per la creazione d’impresa: 13,6 milioni quasi interamente liquidati, e incentivi alle assunzioni: 2,1 milioni interamente liquidati".

Forniti i dati anche sulla provincia di Pesaro e Urbino. "In dettaglio, sono stati investiti 1.233.265 euro per 211 progetti di borse lavoro – è stato spiegato – di cui 104 nei borghi storici. Per le borse di ricerca, l’impegno economico è stato di 696.525 euro per 59 progetti, con 30 realizzati nei borghi storici. Le botteghe scuola hanno beneficiato di 37.376 euro per 4 progetti , di cui 1 in un borgo storico. Inoltre, sono stati destinati 2.160.000 euro alla creazione d’impresa per 110 progetti e 240.000 euro per 6 progetti di startup".

Per il 2025 la Regione Marche ha annunciato nuovi interventi: incentivi alle imprese per nuove assunzioni e stabilizzazione dei contratti precari, formazione continua per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori già occupati, il Fondo Nuovo credito, che erogherà prestiti a tasso zero alle startup, indipendentemente dal fatto che abbiano già beneficiato di contributi a fondo perduto. Previste nuove finestre dei bandi pluriennali Fse+, tra cui borse lavoro, borse di ricerca, botteghe scuola, sostegno alla creazione d’impresa e misure per la conciliazione vita-lavoro. Previsti anche progetti di reinserimento lavorativo per donne che hanno affrontato il carcinoma.

