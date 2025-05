L’avventura di Denise sull’Amerigo Vespucci

"Il mare è la mia casa". Denise Valori, 21 anni, istruttore di vela, socia della Lega navale Fano, ha ancora negli occhi la magia che ha avuto il privilegio di vivere, dal 9 al 20 maggio, sul veliero della Marina militare italiana famoso nel mondo. Ha raccontato ieri nella sede della Lega navale la sua traversata da Palermo a Cagliari: presenti i genitori, il sindaco Luca Serfilippi, il vice Loretta Manocchi, anche lei velista, i rappresentanti della Lega navale fanese. Denise è stata tra i 10 giovani selezionati dalla Marina militare per una intensa esperienza sull’Amerigo Vespucci. Nei 10 giorni sul veliero ha partecipato a tutte le attività: ha tenuto il timone, imparato l’uso dei carteggi, tirato le cime, issato le vele, lucidato gli ottoni, dormito nell’amaca, rispettato turni e guardie. "Mansioni faticose – ha spiegato – ma che danno il senso della fratellanza, dello stare insieme e dell’aiutarsi". Il sindaco le ha rivolto "i complimenti per avere rappresentato Fano sulla Vespucci", mentre Manocchi ha ricordato il valore educativo della vela: "Insegna a comportarsi bene e a sostenersi reciprocamente". "Denise – ha detto Roberto Beccabunca, presidente della Lega navale che conta 346 soci "è un orgoglio per noi e per la città".

Anna Marchetti