Le antiche mura imbrattate con svastiche e scritte

Un susseguirsi di scritte nere (foto), lasciate da una bomboletta spray, segna il percorso che da Porta Giulia conduce al Pincio, passando per il retro delle Mura Augustee che dal Piano Bar salgono per Porta della Mandria fino ai giardini Roma. Un muro che racconta un grido di dolore, ma anche un gesto di vandalismo che non può essere ignorato. Tra le prime immagini che si incontrano c’è una svastica, parzialmente coperta da altri disegni fatti in un secondo momento, segno che qualcuno ha cercato di attenuarne maldestramente l’impatto, senza però riuscire a cancellarne del tutto la gravità.

Più in alto, invece, il messaggio è chiaro: il muro è diventato una sorta di tributo a Rayan Belhaj, il ragazzo di 17 anni scomparso lo scorso dicembre, con decine di scritte che riportano il suo nome e parole che esprimono il dolore degli amici per la sua perdita. Un gruppo di giovani che staziona quotidianamente da quelle parti, a mangiare patatine e rullare sigarette, ha trovato infatti in quelle mura il luogo per esternare la propria sofferenza, trasformandole in una specie di simbolico "muro del pianto".

Un sentimento che se da un lato è comprensibile, dall’altro si scontra però con il rispetto dovuto a un patrimonio storico di inestimabile valore. Esprimere il dolore è legittimo, ma forse l’arte, la musica, la scrittura, sono strumenti ben più adatti di una bomboletta spray su un monumento che ha resistito per secoli.

Tiziana Petrelli