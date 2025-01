Le associazioni di categoria:: "Manifestazione da non perdere"

"Non si può perdere una manifestazione come la Collemarathon". Confcommercio e Alberghi consorziati scendono in campo a sostegno dell’evento sportivo. "Ha sempre dato grande visibilità a Fano e all’intero territorio - commenta Barbara Marcolini, presidente di Confcommercio Fano -’ anche a livello internazionale, garantendo un importante indotto economico e turistico".

"Una manifestazione - incalza il presidente di Alberghi Consorziati, Luciano Cecchini - che noi abbiamo sostenuto fin dall’inizio anche attraverso i nostri operatori. Pensate all’impatto che ha avuto l’arrivo della maratona sotto l’Arco d’Augusto. Negli anni ha sempre assicurato un ritorno pubblicitario straordinario, cosi come porta ogni volta 700-800 persone a cui si aggiungono gli accompagnatori: la loro presenza porta vivacita’ alle vie del centro storico, nei ristoranti e nei bar del territorio".

Anche per Marcolini è una manifestazione che nessuno può permettersi di perdere: "Troppo importante in bassa stagione", chiosa. Confcommercio e Alberghi consorziati, che accolgono positivamente l’iniziativa del Comune per ‘salvare’ la Collemarathon, danno la loro piena disponibilità a collaborare. "Se si salta un’edizione – sottolinea la presidente di Confcommercio Fano - si rischia di non farla più. Per questo evento serve una programmazione a più lungo termine".

"E’ una delle poche maratone, se non l’unica, - conclude Cecchini – che tocca tutti i nostri borghi facendoli conoscere al grande pubblico".

