Le foto dei miti rock prendono vita. A Montebello la realtà è aumentata

Si intitola ‘Pictures Of You a Terre Roveresche’ l’originale evento espositivo in programma al Palazzo Ducale di Montebello dal 19 ottobre al 17 novembre. In mostra 50 opere del fotografo di fama internazionale Henry Ruggeri scattate ad alcuni dei più grandi protagonisti della scena mondiale rock (tra i quali Bruce Springsteen, Lenny Kravitz, Madonna, Sting e band come Ac/Dc e Kiss) che per mezzo della realtà aumentata e dell’intelligenza artificiale prenderanno vita.

Inquadrando col proprio smartphone ognuna delle maxi foto, il visitatore potrà calarsi dalla stessa parte dell’obiettivo e vivere il momento immortalato attraverso contenuti digitali che appariranno dentro la cornice dell’opera. E a integrare questi contenuti, sempre in modalità digitale, la narrazione del giornalista, scrittore e dj Massimo Cotto (scomparso il 2 agosto di quest’anno) che presenta notizie e aneddoti sugli artisti.

Un’avventura unica tra i big del rock, punk-rock e pop nelle stanze del Palazzo abitate dal 1609 al 1632 dall’ultima principessa del Ducato di Urbino, Lavinia Feltria della Rovere, decorate dai preziosi stucchi del plasticatore cinquecentesco Federico Brandani; in un intreccio inedito e affascinante tra arti digitali e opere del Rinascimento. "Per il Palazzo Ducale, acquistato dalla nostra amministrazione nel 2022 al fine di garantirne la tutela e gettare le basi di un pieno recupero – evidenzia il primo cittadino Antonio Sebastianelli -, pensiamo a un futuro di prestigio a livello culturale e questo evento espositivo nelle sue sale ‘work in progress’ è un importante prologo del ruolo che la struttura potrà recitare al termine del restauro".

"L’arte nell’arte – aggiunge il vicesindaco e assessore alla cultura Claudio Patregnani -. Ospitare una rassegna di tale spessore e dai contenuti altamente tecnologici, che si traducono essi stessi in una forma di nuova espressione artistica, all’interno di un immobile che incarna l’arte edificatoria e decorativa rinascimentale, rappresenta un unicum, un’esperienza, tra l’altro, che i visitatori potranno vivere gratuitamente". Pictures Of You, aperta al pubblico tutti i sabati e le domeniche dalle 16 alle 19 (e su prenotazione allo 0721.97424 anche in altre giornate e fasce orarie), è infatti a ingresso libero.

Il vernissage di sabato, alle 16, con la presenza di Henry Ruggeri, sarà presentato dalla cantante e conduttrice Alteria, che alle 18 sarà anche protagonista di un concerto live con la band The Fottutissimi. La rassegna, organizzata dall’assessorato alla cultura, vanta la collaborazione dell’Officina degli Artisti ed è un progetto Rebel House.