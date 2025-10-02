Il bivio di Yoox

Il bivio di Yoox
2 ott 2025
ANNA MARCHETTI
Le ’frottole di smalto’ in scena al Suffragio

Incontro alla Confraternita con Giuseppe Papagni,. Laura Serra e il musicista. Claudio Sanchioni.

Giuseppe Papagni alla confraternita del Suffragio

Giuseppe Papagni alla confraternita del Suffragio

"Frottole di smalto" è il tema dell’incontro di sabato 4 ottobre, alle 18, alla confraternita del Suffragio con Giuseppe Papagni, Laura Serra e il musicista Claudio Sanchioni. Ad offrire lo spunto dell’incontro la coppa con spartito musicale realizzata negli anni trenta del sec. XVI a Casteldurante (oggi Urbania) dal rinomato ceramista di quel tempo, Nicola Gabriele Sbraghe, richiamato nella toponomastica come Pellipario, coppa presente nel museo internazionale della ceramica di Faenza.

"La maiolica – spiega il professor Papagni – riporta uno spartito musicale dell’organista modenese Giacomo Fogliano che lo ha attinto dal libro ‘Frottole’ pubblicato a Venezia nel 1507 dall’editore ed inventore della stampa musicale Ottaviano Petrucci, nato a Fossombrone. Le stesse sono componimenti poetici di origine popolare e giullaresca in uso fin dai primi secoli della nostra letteratura (XIV sec.) su materie religiose e didascaliche con intenti satirici e proverbiali. Le frottole presero il nome dai confetti contenuti nelle coppe, donati durante i matrimoni con strofe, sestine e che fiorirono in Italia nel XV e XVI secolo con Francesco Petrarca, Farinata degli Uberti, Francesco di Vannozzo, Franco Sacchetti ed altri.

Le composizioni delle frottole erano scritte, per lo più, a quattro voci, in stile, con andamenti melodici, fiorirono alla corte di Mantova e si diffusero nelle corti italiane centro settentrionali, la loro naturalezza contribuì alla fioritura del madrigale cinquecentesco. L’esaltazione dell’arte della musica si attiva nel territorio metaurense con le ‘Istorie’ di miti e versi poetici presenti talvolta nel retro dei piatti, scritti dagli stessi ceramisti o da autori come il Petrarca. Gli spartiti con arie scritte trovano riscontro nel secondo XVIII nei Paesi Bassi e soprattutto in Francia con la ceramica musicale."

an. mar.

