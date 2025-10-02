"Le Guardie mediche? Tutte a Mondolfo"

Da una parte Mondolfo, con tutti i turni coperti, dall’altra Pergola e Mondavio, dove il servizio è pesantemente azzoppato. A vedere le tabelle della continuità assistenziale diffuse dall’Ast per ottobre, i mondolfesi possono tirare un sospiro di sollievo, mentre c’è poco da stare allegri nella media e alta Valcesano. Con Mondavio, che è stata a lungo la sede di guardia medica avente la maggior copertura, che potrà contare sul dottore solo 22 volte su 40, e con la città dei Bronzi che, addirittura, vedrà il medico solo in 13 occasioni, poco più di una volta su quattro. Un ridimensionamento, quello di Mondavio, che non va giù al sindaco Mirco Zenobi (foto): "Sono anni che facciamo i conti con un servizio a singhiozzo, ma avevamo comunque percentuali di copertura tra il 70 e l’80%, mentre ora siamo scesi al 50. Oggi sì, domani no e dopodomani chissà. Era lecito aspettarsi il ritorno a una copertura di tutti i turni e invece peggioriamo. Ora basta. E’ inaccettabile. Ci dicano come comportarci e cosa raccomandare ai cittadini. E’ possibile che chi ha bisogno della guardia medica vada da qui fino a Mondolfo? Credo proprio di no e rivendico continuità. E’ assurdo che ogni mese ci arrivi la tabellina con le indicazioni su quando ci sarà il dottore". Nel dettaglio, a fronte di un 100% di Mondolfo, la guardia medica sarà presente a Mondavio nei turni notturni di domani, del 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30. Sempre assente nei turni diurni prefestivi e festivi. A Pergola saranno coperti il turno diurno del 18 ottobre e quelli notturni del 5, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26 e 29.

Sandro Franceschetti