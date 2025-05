Le scuole celebrano la legalità

Domani è la "Giornata della legalità", che si celebra in concomitanza con l’anniversario della strage di Capaci del 1992. L’assessorato guidato da Loredana Maghernino ha previsto nelle scuole un ricco calendario di iniziative.

Si parte alle 9.30 con l’esposizione su via Lanci, da parte degli studenti della Padalino, del ‘lenzuolo per dare futuro alla memoria’. Alle 10.30 la IV C della primaria Corridoni esporrà su viale Gramsci una frase del libro ‘Falcone e Borsellino, i grandissimi’ di Francesco D’Adamo. Alle 11 sarà la ID della scuola Gandiglio a posizionare uno striscione in piazzetta Grimaldi, dopodiché alla primaria Montesi (IC Sant’Orso) si terrà il pranzo della legalità.

Alle 15.30, alla Memo, la performance letteraria ‘Sono stato io’ a cura degli alunni della Nuti. Dopo le letture verranno scelte delle parole da imprimere sul lenzuolo che sarà esposto sulla facciata della Memo. Più tardi, agli istituti Montesi, Luigi Rossi e Nuti si terranno laboratori e letture.

Oggi, invece, le quinte della primaria di Cuccurano avranno un incontro con un’esperta della Fattoria della Legalità di Ponte degli Alberi. Infine lunedì alla scuola primaria Tombesi le classi quinte saranno coinvolte nella visione guidata di un video e nella lettura di un articolo sul tema.