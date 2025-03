Le strade fanno la cura del bitume

Sono numerosi i lavori di asfaltatura già decollati o che partiranno a breve a Pergola. Tra quelli avviati va rimarcato l’intervento sulla Strada Provinciale 94 Monterolo (nella foto in alto), per il quale il sindaco Diego Sabatucci ringrazia "i tecnici della Provincia di Pesaro e Urbino e l’importante collaborazione messa in campo con la Regione Marche". Partiti, in ambito di arterie comunali, anche i lavori di manutenzione dei manti in via San Biagio, nei pressi del viadotto di Largo XXIV Maggio, e in via Don Minzoni.

Cominceranno, invece, nelle giornate di oggi e di domani gli interventi in via Marconi e in via Monte Acuto, con l’obiettivo di ripristinare i tratti danneggiati di una via fondamentale per l’accesso alla città dei Bronzi. Nei giorni di lavorazione, la viabilità sarà necessariamente interrotta in via Marconi nel segmento che va dal semaforo centrale fino all’intersezione con via Delle Rimembranze; e in via Monte Acuto dall’altezza di viale Catria fino all’incrocio con la Statale 424.

"Grazie a tutti i cittadini per la pazienza e per la collaborazione dimostrata – conclude il primo cittadino Diego Sabatucci –; siamo consapevoli che si tratta di lavori che porteranno maggiore sicurezza e anche il doveroso decoro per la nostra città e per tutto il suo territorio".

s.fr.