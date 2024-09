Le strisce pedonali s’illuminano

Cinque passaggi pedonali segnalati luminosamente sulla Statale 424 Della Valcesano. Verranno realizzati a breve nel tratto di competenza del Comune di Monte Porzio. A spiegare il progetto è il consigliere con delega alla sicurezza stradale, Matteo Bugugnoli: "Andremo a rendere più visibili cinque attraversamenti che già esistono, installando su ognuno di essi una segnaletica verticale con lampeggianti alimentati da pannelli solari integrati e da una batteria. La luce intermittente sarà visibile sia dai conducenti dei veicoli che procederanno in direzione monte mare, che da quelli che percorreranno la strada in senso contrario. Sul palo della segnaletica sarà posizionato anche un pulsante azionabile da chi dovrà utilizzare le strisce, che aumenterà l’intensità dell’impulso luminoso". Per quanto riguarda le zone di intervento "il primo dispositivo sarà installato all’altezza della pasticceria ‘La Dolce Vita; il secondo in corrispondenza della farmacia; il terzo all’ingresso di Castelvecchio in prossimità della ‘Gelateria Ok’; il quarto di fronte alla Banca di Credito Cooperativo; e il quinto poco più avanti della pizzeria ‘Flavour’". In merito ai costi e alla tempistica Bugugnoli sottolinea che "sono stati stanziati 25mila euro. A inizio ottobre approveremo l’operazione in consiglio comunale e poi passeremo subito alla sua realizzazione, per garantire più sicurezza ai pedoni sulla Statale".

s.fr.