Le suore lasciano Mondavio dopo settant’anni

Dopo 70 anni le suore francescane della Santissima Madre Addolorata lasciano Mondavio. Ieri pomeriggio tantissime persone e autorità hanno preso parte alla Messa di congedo tenutasi nella chiesa della casa di riposo ‘San Giuseppe’, presieduta dal vescovo Andreozzi e concelebrata da don Mirco Ambrosini e il parroco don Marco Moschini. "Le prime 4 suore giunsero qui il 17 novembre 1955 su richiesta di Monsignor Paupini, in seguito divenuto Cardinale, per lavorare nel piccolo ospedale al centro del paese – ha ricordato suor Annarita, che fra pochi giorni lascerà insieme alle consorelle Cristina e Michela la cittadina cesanense per prendere servizio a Roma -. L’opera fu di assistenza ai malati e di gestione della cucina. Inoltre, ci fu affidato l’insegnamento ai bambini nell’asilo del paese. Nel 1957 fu benedetta la prima pietra dell’Istituto Femminile San Giuseppe destinato all’accoglienza di bambine orfane e ragazze. Una proposta di Monsignor Paupini, che poi divenne Cardinale, che, a tale scopo, donò alla Congregazione della Santissima Madre Addolorata il terreno e 10mila dollari per avviare la costruzione dell’edificio".

Nel 1961, il primo ottobre, venne inaugurato solennemente l’Istituto "e dopo un mese dall’apertura, le suore diedero il benvenuto alle prime 30 bambine. Il numero aumentò presto a 65 e poi a 80". Dopodiché, nell’agosto del ’77, la scuola materna inserita nella struttura dell’Istituto, diventò attività statale. Intanto, venivano a mancare le richieste di permanenza delle ragazze, perché le esigenze della sensibilità collettiva erano mutate. Così, la Congregazione decise un cambio di destinazione e si approvò l’inizio di un’attività per gli anziani. E nell’autunno del 1979 venne accolta la prima utente della nuova casa di riposto ‘San Giuseppe’, che poi è diventata anche residenza protetta (per gli anziani non autosufficienti). "Dal 30 settembre ’79 in avanti gli utenti sono cresciuti di molto, diventando più di 50, accuditi da 5 suore e 19 impiegati, ha evidenziato suor Annarita. "Nel frattempo le suore proseguirono il loro lavoro nell’ospedale fino al 1983, quando la struttura venne chiusa, con successiva conversione in distretto sanitario e sede di Rsa". Il primo luglio del 2020, poi, in piena emergenza Covid, è stato firmato il contratto che ha trasferito la gestione della casa di riposo e residenza protetta ‘San Giuseppe’ a una srl appositamente costituita, che attualmente si prende cura di 59 utenti, con una forza lavoro di 30 dipendenti laici. Di profonda gratitudine le parole del Vescovo e poi del sindaco di Mondavio Mirco Zenobi.

Sandro Franceschetti