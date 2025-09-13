L’eliambulanza atterra due volte. Gravi un motociclista e una ciclista

L’eliambulanza è atterrata ieri pomeriggio per ben due volte a Fano per trasportare all’ospedale Torrette di Ancona un motociclista e una ciclista, vittime di differenti incidenti, uno sulla provinciale 45, l’altro in uno dei quartieri centrali di Fano.

Il primo scontro, frontale, è avvenuto, alle 15, al km 5 della strada provinciale 45, all’altezza del civico 74. I due motociclisti procedevano in direzione opposta quando si sono scontrati, finendo a terra e proseguendo la corsa ognuno nella propria carreggiata. Ad avere la peggio il conducente del Kymco, un 65enne di Fano, trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Ancona. L’altro motociclista, che era alla guida di un Bmw, è stato curato al pronto soccorso del Santa Croce.

Un altro grave incidente si è verificato, anche alle 18.39 di ieri, lungo l’interquartieri, all’altezza della rotatoria di via Aldo Moro. Una ciclista moldava, di 42 anni, è stata colpita da una Fiat mentre affrontava la rotatoria. A seguito del violento urto la donna è caduta a terra ed è stata trasferita al Torrette di Ancona, con l’eliambulanza atterrata in prossimità della rotatoria. In entrambi i casi sarà la polizia locale a stabilire le dinamiche degli scontri. Incidenti che vedono sempre più spesso protagonisti motociclisti, ciclisti e pedoni.