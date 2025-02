Leonardo Martinelli nuovo coordinatore di Forza Italia

E’ Leonardo Martinelli (in foto con Giorgia Uguccioni), 26enne, il nuovo coordinatore di Forza Italia di San Costanzo. L’assemblea congressuale si è svolta venerdì alla presenza del consigliere regionale Giovanni Dallasta, Stefano Aguzzi, della coordinatrice provinciale Elisabetta Foschi e della responsabile enti locali Marche Nord Margherita Mencoboni, particolarmente emozionata in quanto mamma di Leonardo Martinelli, che ha detto: "Il mio obiettivo è dare continuità al lungo lavoro svolto da Forza Italia finora, oltre che portare il mio impegno e competenza al servizio della comunità. La passione per la politica mi è stata trasmessa dai miei familiari. Forza Italia è il partito moderato e liberale che rappresenta al meglio i miei ideali politici". Fanno parte del coordinamento eletto all’unanimità 3 uomini e 6 donne, tra cui la consigliera comunale di maggioranza Giorgia Uguccioni. Le assemblee di FI in provincia sono a Pesaro, Urbino, Fano e San Costanzo, che se l’è guadagnata grazie al numero di tesserati, superiore a 20.