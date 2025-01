L’epifania dei pasquellanti. Tra stornelli e tradizione

Stornelli propiziatori per il raccolto e la salute di uomini e animali. E’ l’iniziativa dei "pasquellanti", un sodalizio che si riunisce a Pasqua e per l’Epifania, portando allegria sia in città che nelle case di campagna. Lunedì l’ultima uscita nel centro di San Lorenzo in Campo, per celebrare la fine delle feste e l’avvio del nuovo anno. Fisarmonica e strumenti di percussione alla mano, i giovani, che hanno dai 14 ai 30 anni, sono stati accolti dai tanti concittadini, che hanno apprezzato il ritorno di questa antica tradizione che negli ultimi anni si stava perdendo.

"I testi degli stornelli – spiega Daniel Cancellieri, agricoltore di 30 anni – risalgono a quasi un secolo fa e ce li hanno tramandati i nostri nonni. Ci sono quelli di buon auspicio per le donne che cercano marito, altri per preservare il bestiame dalle malattie e dagli attacchi dei lupi, mentre alcuni li dedichiamo a chi è ammalato affinché guarisca presto…".

I pasquellanti, Giacomo Ilari, Alex Pieri, Cristian Bellucci, Attilio Ilari, Michele Antognoni, Giovanni Maisano, Valerio Bardeggia, Giacomo De Angelis e Daniel Cancellieri, sono stati apprezzati dai passanti, che il giorno dell’Epifania hanno partecipato ai festeggiamenti lungo le vie del paese e per le contrade di campagna, dove il gruppo ha trovato calorosa ospitalità non disdegnando un bicchiere di vino e qualcosa da mangiare.

"L’obiettivo – conclude Cancellieri – è unire le generazioni, per mantenere in vita i valori di solidarietà e amicizia tipici delle campagne. Ed è un’occasione per stare insieme".

Marco D’Errico