L’eredità di Ottaviani è al sicuro. Costantini primatista nel salto triplo

Il piccolo paese Sant’Ippolito, meno di 1.500 abitanti, grazie alla nuova impresa del 75enne Giuliano Costantini, è sempre più il borgo dei nonni campioni di atletica leggera. Terra dell’indimenticabile Giuseppe Ottaviani - spentosi a 104 anni e 2 mesi nel luglio del 2020, che dopo il compimento del secolo di vita ha letteralmente scritto la storia dello sport master mondiale, vincendo 5 titoli iridati all’aperto in altrettante specialità, 3 medaglie d’oro agli europei indoor di Madrid nel 2018; altri 2 titoli mondiali a Malaga nel settembre dello stesso anno e 2 continentali a Jesolo nell’autunno 2019 – il centro degli scalpellini esulta ora per il suo nuovo recordman. Giuliano Costantini, appunto, che venerdì scorso ai Campionati italiani master indoor di Ancona ha stabilito il record mondiale M75 sulla pedana del salto triplo con 10 metri e 5 centimetri, realizzato al quinto tentativo. Un risultato di ben 11 centimetri superiore rispetto al primato precedente fissato nella scorsa stagione dallo svedese Olle Borg, che è anche il detentore del limite all’aperto con 10,12. Ciò significa che il santippolitese Costantini, tesserato con la società Atletica Fossombrone, è arrivato a un soffio dal record iridato assoluto outdoor. Va detto che per lui si tratta di un’ulteriore performance di altissimo livello, visto che si era già laureato campione del mondo master nel 2022 e più volte europeo. Insomma, l’eredità dell’immenso Peppe Ottaviani appare in ottime mani.

Sandro Franceschetti