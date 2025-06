"Les nuits d’été" alla San Francesco

Tre serate sotto le stelle, tre esperienze d’ascolto tra il rigore della tradizione e la spinta dell’innovazione. È la proposta della rassegna "Les nuits d’été", nuova produzione della Wunderkammer Orchestra Ets, in programma a Fano nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco, dal 15 luglio al 29 agosto, tra musica classica, elettronica e lirica, con giovani interpreti e progetti originali.

Si comincia martedì 15 luglio alle 21.30 con Marco Ottaviani, promettente pianista pesarese, in un recital che spazia da Haydn a Rachmaninov, passando per Liszt e Bartók. Vincitore del "Murai Grand Prix" 2024, Ottaviani ha già calcato palchi prestigiosi in Italia e all’estero.

Sabato 23 agosto, sempre alle 21.30, spazio alla contaminazione tra passato e presente con "Le voci umane", concerto dell’ensemble Orfeo Futuro. In scena strumenti barocchi come viola da gamba e tiorba, elettronica contemporanea, e le parole di Calvino e Pasolini nel cinquantenario della loro scomparsa. Un intreccio suggestivo tra parola e suono, tradizione e sperimentazione.

Chiude la rassegna venerdì 29 agosto il concerto lirico del mezzosoprano Polina Anikina, accompagnata da Carolina Benedettini al pianoforte. In programma Rossini, Brahms, Strauss, Poulenc, Saint-Saëns e Rachmaninov, per una serata di grande eleganza vocale.

Biglietti su Vivaticket, al botteghino del Teatro della Fortuna o un’ora prima del concerto presso la chiesa. www.wunderkammerorchestra.com

Tiziana Petrelli