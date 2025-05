"L’eterno marito". Dostoevskij al Tiberini

Stasera alle 21,15 al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo andrà in scena ‘L’eterno marito’ da Fëdor Dostoevskij, nell’adattamento di Davide Carnevali. Una proposta che si colloca all’interno di TeatrOltre, il festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat con 10 Comuni del territorio marchigiano, giunto alla ventunesima edizione. "Siamo ancora in grado di esercitare la cura? Di essere padri, maestri, guide? Da questo provocatorio monito lanciato da Dostoevskij nasce ‘L’eterno marito’" si legge nella presentazione dello spettacolo.