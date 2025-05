“L’eterno marito“. Dostoevskij visto da Autelli

Doppio appuntamento con L’eterno marito da Fëdor Dostoevskij, nell’adattamento di Davide Carnevali, in Valcesano. Domani al Teatro della Concordia di San Costanzo e domenica al Tiberini di San Lorenzo in Campo, sempre con inizio alle 21,15. Una proposta che si colloca all’interno di TeatrOltre, il festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat con 10 Comuni del territorio marchigiano, palcoscenico ampio per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei giunto alla ventunesima edizione.

"Siamo ancora in grado di esercitare la cura? Di essere padri, maestri, guide? Da questo provocatorio monito lanciato da Dostoevskij nasce L’eterno marito – si legge nella presentazione dello spettacolo –. In scena un viaggio tra il sogno e la realtà dentro i movimenti dell’animo umano con Ciro Masella e Francesco Villano, per la regia di Claudio Autelli.

"Quello a cui assistiamo – evidenzia proprio Autelli – è un racconto che usa la forma epica e i dialoghi in situazione, il teatro e il cinema, il live e il reperto filmico. Due attori compongono uno spettacolo davanti ai loro spettatori. Trusozkij condurrà il suo amico nelle segrete del suo essere, lo trascinerà in basso al punto che Vel’caninov stesso arriverà a considerare le sue stesse gesta, il rapporto con l’ospite e collega e l’ultimo periodo trascorso insieme in quel teatro, “un’ignobile porcata“. Una storia che si muove sul filo della dicotomia redenzione/perdizione. Una seduta di psicanalisi prima ancora che Freud potesse esporre le sue teorie, una riprova del genio letterario di Dostoevskij espresso in un testo da riscoprire".

Informazioni all’Amat, chiamando lo 071 2072439 e il 366 6305500. Biglietti sul circuito vivaticket (anche online), all’ Iat di San Costanzo e al Museo dei Bronzi di Pergola.

Sandro Franceschetti