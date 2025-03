Letteraria: 91 libri al vaglio di mille studenti

di Tiziana Petrelli

Fano dà il via alla dodicesima edizione del Premio Letteraria, il festival che trasforma gli studenti in lettori, critici e giurati. Ieri mattina, nella sala della Concordia, si è svolta la conferenza inaugurale alla presenza di tutti gli attori coinvolti: la presidente del premio Maura Maioli, la segretaria Paola Giovanelli, l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi, il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola, il presidente di Aset Spa Giacomo Mattioli, la responsabile comunicazione della Bcc Monica Pucillo, il Lions Club Fano con Giuseppe Franchini e Biorepack con il direttore generale Carmine Pagnozzi.

A rappresentare gli istituti scolastici coinvolti c’erano i dirigenti del Liceo Nolfi Apolloni, del Polo 3 e del Bramante Genga. "I numeri di questa edizione confermano il prestigio del premio - hanno annunciato Maioli e Giovanelli, ideatrici e organizzatrici del Premio lettarario che vuole promuovere la lettura tra i giovani, coinvolgendoli anche nell’organizzazione pratica dell’evento, ciascuno per le competenze del proprio indirizzo di studi - sono 91 i titoli in concorso, provenienti sia da grandi case editrici come Mondadori, Einaudi e Feltrinelli, sia da realtà indipendenti come Voland e Terrarossa. Tra gli autori in gara spiccano nomi come Milena Agus, Roberto Alajmo, Chiara Carminati e Sally Rooney, il cui romanzo Intermezzo è già un caso editoriale. Un posto d’onore spetta anche alla nuova traduzione di Racconti di Sebastopoli di Lev Tolstoj, curata da Leonardo Marcello Pignataro".

Coinvolte 14 scuole superiori tra Marche e Trentino-Alto Adige, con un migliaio di studenti impegnati nella lettura e valutazione delle opere. Oltre agli istituti fanesi – Liceo Nolfi Apolloni, Liceo Torelli (compresa la sede di Pergola) e Polo 3 – partecipano il Bramante Genga, il Liceo Marconi, il Liceo Mamiani e l’IPSIA Benelli di Pesaro, il Liceo Medi e il Perticari di Senigallia, il Raffaello e il Baldi-Laurana di Urbino e, fuori regione, l’Istituto Policomprensivo di Brunico, ospite ormai fisso del premio. "E ‘l’unica scuola in lingua italiana di quel Comune, partecipa con 20 studenti-lettori. Sembrano pochi ma è un risultato che ci onora e appassiona ancora di più". La formula vincente infatti resta la stessa: sono gli studenti a decretare i vincitori, dopo un percorso di lettura che inizia ora e che si concluderà a settembre.