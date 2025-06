’Letteraria’ svela i dieci finalisti

È stata una domenica all’insegna della lettura quella che ha animato la Mediateca Montanari. La XII edizione del Premio Letteraria ha svelato i dieci romanzi finalisti – cinque italiani e cinque stranieri – che accedono alla fase conclusiva del concorso, selezionati tra 91 titoli in gara grazie alle 1.330 schede di lettura inviate dai lettori-giurati. La giornata si è aperta con l’inaugurazione dello "Scaffale Letteraria". A seguire, nella Sala Ipogea, l’attrice Valentina Veratrini ha condotto la lezione-laboratorio "Superpotere della voce". Il momento culminante è arrivato alle 17.45, con l’annuncio ufficiale dei finalisti. A introdurre i dieci titoli selezionati è stata una delegazione dei giovani lettori giurati, affiancati dalla redazione, in un passaggio di testimone che ha sottolineato la centralità delle nuove generazioni nella vita culturale della città. Per la narrativa italiana: Milena Agus, Ritanna Armeni, Alesso Parmigiani, Nikolai Prestìa, Dario Voltolini. Per la sezione straniera: Abigail Assor, Mirt Komel, Liz Moore, Bill Roorbach, Lev Tolstoj. Tra gli applausi di una sala gremita di studenti, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e affezionati lettori, l’annuncio dei dieci romanzi ha dato ufficialmente il via alla fase finale del Premio, che si concluderà in autunno.

ti. pe.