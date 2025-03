L’ex sindaco Darvini presidente Psi

L’ex sindaco Aldo Enzo Darvini eletto presidente della Federazione del Psi di Pesaro e Urbino. "La sua elezione è il riconoscimento – commentano dalla Federazione provinciale – di un lungo impegno politico e per la sua collaborazione nel rilancio del partito". Dopo la elezione del segretario provinciale Tiziano Busca, la Federazione sta organizzando la sua attività con un duplice indirizzo: "Consolidare la l’organizzazione nel territorio e sviluppare un ampio confronto per predisporre un proprio programma da ampliare nel corso della ’giornata del progetto socialista’ durante il periodo preelettorale in vista delle Regionali di settembre".