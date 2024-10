L’ex sindaco Seri difende Lucarelli: "Soldi alla Proloco anche prima di lui"

di Tiziana Petrelli

"Marchegiani mi accusa di non aver disturbato i volontari perché sono un bacino di voti. In realtà, non l’ho fatto perché sono una risorsa straordinaria. Se questa città riesce a fare tante iniziative, con un bilancio di spesa corrente limitato rispetto alle città vicine, è solo grazie a quest’alleanza con l’associazionismo. Tutto l’associazionismo fanese. Non solo la Proloco". Così l’ex sindaco Massimo Seri dopo aver letto i vari articoli della nostra inchiesta sul rapporto tra l’amministrazione pubblica e la Proloco Fanum Fortunae, nel periodo in cui assessore al Turismo Eventi e Attività economiche è stato Etienn Lucarelli, già presidente di quel sodalizio. E socio di Gino Bartolucci (che ha sempre avuto ruoli dirigenziali nella Proloco di Fano) nella ditta di pulmini ‘Fano Noleggi’. "Ho letto dichiarazioni che in alcuni casi erano cattiverie, altre dettate da rancore personale e strumentalità politica. La realtà della Proloco di Fano è singolare perché è l’associazione di tante associazioni: 500 volontari che sono un patrimonio straordinario, un’organizzazione capace a 360 gradi, di gente che vuole bene alla città, persone che si aiutano tra loro".

Non trova che forse, il loro ex presidente-assessore, li ha aiutati un po’ troppo?

"Intendevo che le associazioni sono un bel meccanismo di mutuo soccorso. Siccome fare iniziative è complicato, le associazioni si aiutano. Non è che quelle 500 persone devono sparire al cambio di assessore".

No di certo. Però magari dovrebbero essere retribuite per il lavoro che fanno. Altrimenti non trova che sia concorrenza sleale alle imprese che fanno quel mestiere?

"Questo è un altro tema. Ma in questi 10 anni abbiamo avuto sempre un rapporto costante, sia nel primo che nel secondo mandato".

Le cifre dei contributi dati, però, dicono un’altra cosa: da 34mila a 100mila euro per il solo Natale.

"Perché nel tempo le iniziative sono cresciute di valore. L’unica differenza è che nel primo mandato davamo contributi straordinari diretti, nel secondo facevamo le manifestazioni di interesse".

Ma le manifestazioni di interesse sono partite dal terzo anno del secondo mandato.

"Questo dipende anche dalle direttive interne".

Nei primi due anni, non si è mai accorto che con quegli affidamenti diretti, un suo assessore dava soldi al suo socio in affari?

"Il comportamento è rimasto sempre lo stesso di affidare l’organizzazione di Natale e Fano dei Cesari ad un’associazione: non c’era nessuna delega in bianco e la regia era dell’assessore di turno. Vorrei poi sottolineare che non c’è poi la fila di quelli che partecipano alle manifestazioni di interesse. Perché le risorse sono talmente poche… e qui si vede lo spirito dei volontari di fare del bene alla città".

Non c’è la fila no. Tanto più se si pubblicizza tutto, tranne la pubblicazione di una manifestazione di interesse all’Albo Pretorio.

"Non spetta al sindaco guardare a queste cose…"

Come si è arrivati alla candidatura di Lucarelli?

"Uno che vuol fare il sindaco va a cercare quelle figure che nella società svolgono ruoli, sono riferimenti, possono portare competenze e punti di vista diversi. Lucarelli è stato un bravo assessore. Se non sbaglio le portavo io le delibere in giunta, perché si stava attenti a quelle ‘opportunità’. Lui era compatibile perché era uscito da tutti i ruoli e gli incarichi nella Proloco".

Però tutta la città ha visto in questi anni l’assessore Lucarelli, movimentare il muletto che posizionava le casette di legno del mercatino di Natale della Proloco.

"Sì. Però mi sento di dire sempre un sentito grazie, a tutte quelle persone che fanno parte della Proloco per il contributo. Compresi Etienn e Gino. Perché tutto quello che c’è a Treponti è del Comune che in tutti questi anni non ha speso un euro".