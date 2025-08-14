Lido a luci rosse: video hard sul totem turistico

Immagini di sesso esplicito proiettate sul totem multimediale del Lido, al centro della passeggiata turistica, visibili a chiunque. È lo scenario che si sono trovati davanti l’altra notte i cittadini in giro per il lungomare fanese, all’altezza della Cavea. L’allarme però è scattato solo dopo le 5.30, quando una residente che portava il cane a passeggio, ha segnalato la scena alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fano, che per impedire nell’immediatezza la visione del contenuto - non potendo staccare la spina - hanno coperto lo schermo con un cappuccio. La misura, però, non ha messo fine all’imbarazzo: dal dispositivo infatti continuavano a farsi sentire i suoni del filmato pornografico. E per di più, dopo poco, anche il monitor ci ha messo del suo: surriscaldandosi, ha costretto gli agenti a rimuovere la copertura. Imbarazzo in Comune, che ha subito chiarito: "Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13, ignoti hanno forzato le serrature del box che custodisce la strumentazione hardware del totem – collegato alla app e al portale VisitFano – e ne hanno violato il sistema informatico. Il controllo in teleassistenza, richiesto dall’Ufficio Turismo alla ditta incaricata della manutenzione, ha confermato la manomissione. Grazie alle telecamere del Lido 2 è stato possibile individuare il momento esatto dell’intrusione, ora al vaglio delle indagini".

Per tutta la mattinata in rete sono circolati numerosi video girati in orario serale che mostrano diversi contenuti, con voci che commentano e ridono mentre filmano il totem e i passanti. Nei giorni precedenti lo stesso schermo era apparso guasto, con immagini sovrapposte e perlopiù nero; la scorsa notte, invece, è tornato a funzionare perfettamente, ma con contenuti del tutto inappropriati. Se per il Comune si tratta di un atto vandalico grave, per la rete e per tanti fanesi invece è stato soprattutto motivo di ironia. Nel corso della giornata, sui social non si è parlato d’altro: meme, battute e inevitabili giochi di parole hanno fatto il giro delle chat e dei gruppi cittadini, trasformando un episodio imbarazzante in una delle notizie più commentate e virali di questa pazza estate fanese.

Tiziana Petrelli