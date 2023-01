Linea ferroviaria Fano – Urbino: scontro sullo studio di fattibilità

Un tratto dei binari della Fano - Urbino

Fano, 27 gennaio 2023 – Riattivazione della Fano-Urbino a scopo turistico e commerciale: per Andrea Biancani (Pd) "dopo quattro anni lo studio di fattibilità non è ancora pronto", mentre per Luca Serfilippi (Lega) "lo studio sarà pubblicato a breve". Se n’è parlato in consiglio regionale in occasione delle interrogazioni presentate dal gruppo Pd, primo firmatario Biancani, e dal consigliere di maggioranza Serfilippi.

“La risposta dell’assessore alle Infrastrutture Baldelli – insiste il vice presidente del consiglio regionale Biancani – non fa che confermare l’assenza di un nuovo studio di fattibilità e di risorse per il ripristino della ferrovia. Studio costato al Ministero 1 milione di euro, al quale si è aggiunto un ulteriore investimento della Regione di 350mila euro per chiedere ad Rfi una verifica sul ripristino del traffico commerciale, oltre che quello turistico. Anche questa risposta, prevista entro giugno 2022, non è stata ancora fornita. La stessa immobilità si registra sul fronte delle risorse per l’eventale riattivazione. Nel contratto di programma 2022-2026 tra Ministero ed Rfi non sono previsti fondi per la Fano-Urbino, così come non ci sono impegni nel bilancio regionale. Le uniche cifre citate dalla Regione sono quelle destinate agli studi di fattibilità per la Fano-Urbino e per la Pergola-Fabriano. Nel frattempo la nuova giunta ha cestinato il progetto della ciclabile lungo i binari, investendo in un tracciato più impattante e costoso". Per il consigliere Serfilippi al contrario, "se il Pd non avesse perso tempo in questi anni oggi avremo un progetto preliminare finanziabile con il Pnrr. La giunta Acquaroli ha evitato che venissero persi i finanziamenti e presto anche la ciclovia del Metauro sarà realizzata in accordo con le amministrazioni locali".

Il vice presidente Biancani conclude ricordando che il precedente progetto della ciclabile lungo la Fano-Urbino, "aveva un costo ridotto e pochi espropri, Eravamo ad un passo dalla svolta con una pista ciclo-pedonale compatibile con il treno turistico, o un mezzo elettrico in grado di collegare Fano e la vallata fino al centro di Urbino. Il rischio adesso è di ritrovarsi un’infrastruttura ferroviaria di 50 chilometri, larga 8-10 metri, abbandonata. Eppure basterebbe livellare con la ghiaia il tracciato, senza togliere i binari, per renderla in tempi brevi fruibile per turisti e cittadini".