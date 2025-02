Link, affondo in Regione:: "Ha finanziato la Lega"

"La Regione Marche si affretta ad autorizzare i corsi di medicina di una università privata telematica il cui presidente del consiglio di amministrazione risulta aver finanziato la Lega per 100mila euro, secondo quanto affermato in un articolo di Sergio Rizzo pubblicato dall’Espresso il 29 novembre 2023". E’ l’affondo della capogruppo regionale di M5S Marta Ruggeri, nella seduta del consiglio regionale di ieri, contro la Regione Marche che ha dato il via libera ai corsi magistrali di Medicina e Chirurgia a Fano e Ascoli Piceno e di Odontoiatria e Protesi Dentaria a Macerata. L’articolo a cui fa riferimento la consigliera, cita una donazione al partito di Salvini di 100mila euro effettuata nel 2022 da parte del Monte Finanziario Europeo, società di proprietà di Martina e Pietro Luigi Polidori, figli ed eredi dell’attività di Francesco Polidori, che è per l’appunto fondatore del Cepu e dell’università telematica e-Campus nonché patron della Link Campus university. Università, la Link, che compare come diretto finanziatore della Lega anche nel 2023, per un importo stavolta di 10mila euro. Tutto assolutamente legittimo e trasparente, tanto è vero che le cifre sono pubbliche e facilmente reperibili nel sito della Camera. Ma che l’operazione fanese sia stata gestita proprio dalla Lega agita qualche sospetto nella consigliera Ruggeri, che infatti se la prende in particolare con il parlamentare leghista Mirco Carloni, definito "sindaco e governatore ombra". "Si impone – afferma – sulla giunta regionale che si adegua alla politica della destra di svuotamento dei servizi pubblici e contemporanea apertura a servizi privati a pagamento, nell’istruzione come nella sanità".

"Contestazioni pretestuose – ha replicato Saltamartini chiamando in causa il Pd, mentre l’interrogazione era stata presentata da M5S come ha fatto subito notare Ruggeri – per difendere baronie, privilegi e sottrarre opportunità ai giovani marchigiani". E ancora: "La facoltà di Medicina dell’università Politecnica delle Marche non è in grado di rispondere alla richiesta di medici regionali, i quali si formano anche in altre regioni e all’estero. Sono più di 200 quelli che studiano in Albania, Bulgaria e Spagna. Inoltre con l’arrivo della Link si aprono nuove prospettive e opportunità anche per il personale (ricercatori e associati) che insegna nella facoltà di Medicina a cui sarà affidato il compito delle lezioni frontali. Il corso, infatti, deve essere in presenza e obbligo di frequenza". Sul costo di circa 20mila euro all’anno del corso, "vorrei sottolineare l’impegno economico elevato che ogni famiglia sostiene per mantenere uno studente fuori sede".

ben.i.