Link Campus, in 30 al test d’ingresso: "Segno di un interesse crescente"

di Tiziana PetrelliUna trentina di candidati hanno varcato ieri la soglia della sede fanese della Link Campus University, in via Apolloni, per sostenere la prima prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, il primo attivato nelle Marche da un ateneo privato.

"Il bilancio è assolutamente positivo – commenta il dottor Giovanni Mearelli, amministratore delegato di Link Campus University – È l’inizio di un percorso di eccellenza che la Link ha intenzione di attivare in tutta la Regione Marche". I posti disponibili complessivamente sono novanta: trenta quelli esaminati nella sessione di ottobre, cui seguiranno altri test a novembre e dicembre "fino a concorrenza dei posti assegnati dal Ministero".

Tra i presenti, circa la metà proveniva dalle Marche e l’altra metà da fuori regione, "segno dell’interesse crescente per la nuova sede universitaria di Fano". Il progetto formativo, spiega Mearelli, "vuole rappresentare un’eccellenza che si integra e si aggiunge all’offerta formativa della Regione, in piena sintonia con le politiche sanitarie del governatore Acquaroli". L’ateneo, che ha sede principale a Roma, sta avviando un percorso di radicamento nel territorio marchigiano con l’obiettivo di attivare nei prossimi anni nuove facoltà in area sanitaria: "Oltre a Fano – anticipa – stiamo aprendo a Macerata e siamo in attesa di un riesame Anvur per l’accreditamento del corso di Medicina ad Ascoli Piceno".

Sul piano personale, Mearelli non nasconde la soddisfazione per una giornata che segna anche un traguardo umano: "L’emozione è stata forte, perché giunge alla conclusione di un percorso accidentato e spesso poco compreso. Ci ha amareggiato leggere che il nostro corso di Medicina fosse definito “online”: è un corso in presenza, con docenti e laboratori reali. Purtroppo la scarsa informazione ha generato un eccesso di polemica, ma la realtà è molto diversa".

Per il manager, ex imprenditore, il significato più profondo di questa apertura è nella fiducia verso i giovani: "Vogliamo dire a questi ragazzi che hanno scelto un’università seria e che farà di loro professionisti competenti e umani, qualità indispensabili in un campo delicato come quello medico". La sede fanese, allestita all’interno di Palazzo Marcolini, è stata adattata per ospitare aule, spazi didattici e segreterie. Le attività prenderanno il via nei prossimi mesi, in parallelo al completamento delle convenzioni con le strutture sanitarie del territorio. "Auguriamo agli studenti di cominciare un percorso che li porterà a diventare eccellenti professionisti, patrimonio futuro della sanità marchigiana" conclude Mearelli, che già guarda avanti: "Questo progetto crescerà in armonia con le esigenze del territorio. È solo il primo passo di una visione più ampia".