Link, la polemica è già rovente. Il Pd: "Una serie di gravi criticità"

"Non mettiamo in discussione il valore dell’istruzione universitaria, ma denunciamo una serie di gravi criticità di merito e di metodo". E’ quanto afferma il Pd sulla Link University che nei riqualificati locali di Palazzo Marcolini ospiterà il corso magistrale di Medicina e Chirurgia. Immediata la replica del segretario della Lega, Alessandro Brandoni: "In preda alla disperazione elettorale, il Pd Fano non perde occasione per attaccare e screditare ogni investimento che porta valore, lavoro e prospettiva al territorio".

Il Pd Fano parla di "mancanza di trasparenza nella concessione di uno dei palazzi più prestigiosi del centro storico", poi ricorda "l’interrogazione presentata insieme agli altri gruppi di opposizione sui lavori, per chiedere: com’è possibile che fino a poco tempo fa la Provincia dichiarava parzialmente inagibile un piano di Palazzo Marcolini e che oggi, con il passaggio al privato, quelle criticità sembrano sparite? Quali interventi di consolidamento e messa in sicurezza sono stati realmente eseguiti?".

Il Pd conclude accusando il centrodestra "di favorire progressivamente il privato a scapito del pubblico. I numeri lo confermano: per l’anno accademico 2025-2026 i posti in Medicina e Chirurgia crescono del 13,7% nelle università private, contro il 12,1% in quelle pubbliche. Alla Link si passa da 320 a 800 posti (+60%), distribuiti in sei sedi ancora ‘in fase di accreditamento’ secondo il decreto ministeriale di agosto. A Fano, i posti effettivi al test di ammissione sono 80. All’università pubblica, in base alla riforma Bernini, chiunque può iniziare medicina pagando rette proporzionate al reddito, ma deve poi superare una selezione nazionale dopo i primi esami. Alla Link di Fano, invece, basta un test locale per entrare, ma la retta è di circa 20.000 euro l’anno. È questo il modello che la destra propone per le Marche?".

"Mentre noi portiamo progetti concreti – replica il segretario della Lega Fano, Alessandro Brandoni, – il Pd continua con la retorica contro sviluppo, progresso e libero mercato, sembravano lontani i tempi del socialismo sovietico, invece a Fano in una serrata competizione con il M5S, lo vorrebbero riproporre. Parlano di rispetto dei beni pubblici, dopo aver governato per dieci anni sperperando risorse senza produrre risultati: il centro storico desertificato, occasioni perse, giovani costretti ad andare via".