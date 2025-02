L’integrazione va raccontata con la forza del bianco e nero

Un reportage per immagini sull’integrazione: è il nuovo libro di Matteo Leprini, venticinquenne fotografo pergolese, che ha pubblicato il volume “Integrazione. Indagine fotografica sull’integrazione degli immigrati in Italia“ (Amazon, 88 pagine).

Leprini, come nasce l’idea di un reportage nazionale su una tematica tutt’altro che facile?

"L’argomento mi affascina da sempre, e dopo diversi tentativi di contatto, ho potuto seguire l’associazione Acsim, che a Macerata assiste gli immigrati, dove ho anche fatto diverse foto dei periodi in cui sono accuditi prima che riescano ad entrare nella società come lavoratori. Lì fanno assistenza legale, insegnano italiano e aiutano ad entrare nelle dinamiche del nostro Paese. Una bella esperienza durata dallo scorso gennaio fino alla primavera".

E poi?

"Mi sono mosso alla ricerca di sbarchi nei porti, manifestazioni, centri per immigrati, sono tornato anche all’Hotel House di Porto Recanati. Tra il gennaio 2023 e il luglio 2024 ho viaggiato dal sud Italia fino alla Liguria, immortalando in particolare varie manifestazioni".

Con quale foto è iniziata questa avventura?

"Era arrivata la notizia che la nave Ocean Viking era giunta ad Ancona. Decisi di andare ma inizialmente non riuscii a entrare nel porto; poi in tarda serata ci fecero entrare, e mi colpì il dispiegamento di forze e l’evento eccezionale. È stato uno spartiacque: da lì è iniziato tutto, e poche settimane dopo mi sono recato ad uno sbarco a Porto Corsini di Ravenna".

Cosa trova nel volto degli immigrati?

"Da una parte la felicità di essere in un posto nuovo e dove puoi vivere. Dall’altra tanta disperazione e incertezza, perché non tutti rientrano nel sistema di accoglienza".

Storie particolari?

"Un operatore che sta a Macerata, ex immigrato, mi ha raccontato che quando arrivò a Lampedusa in un barchino, non sapeva dove fossero. Finché non si alzò il sole non capirono che erano lì".

L’integrazione c’è?

"Sì e no. Servono leggi che aiutino ad integrare, e che ovviino alle differenze culturali. La maggior parte non ci riesce, chi ce la fa è perché è capitato in realtà piccole e si integra tramite il lavoro. Nelle grandi città c’è molta più difficoltà e sono di più quelli che ho trovato per strada".

La fotografia che l’ha soddisfatta di più?

"Tra il centinaio circa che ho fatto, credo la più bella sia quando a Ravenna ho incrociato gli occhi di un immigrato. È stato davvero affascinante".

Giovanni Volponi