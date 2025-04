Lo scatto d’orgoglio degli alberghi: "Almeno 15 già aperti per Pasqua"

di Sandro FranceschettiQuest’anno, grazie anche a una ‘Pasqua alta’, nel senso che arriva tardi (il 20 aprile), molti albergatori di Marotta e di Torrette hanno deciso di anticipare la loro apertura per essere a disposizione della clientela già per le festività dedicate alla Resurrezione. A dare la notizia è il responsabile provinciale di Assohotel, Boris Rapa, che è anche titolare di un albergo a Torrette di Fano: "E’ importante incentivare la destagionalizzazione e, per questo, sui 25 hotel di Marotta e Torrette, una quindicina hanno deciso di aprire i battenti già per Pasqua, contro i 5, 6 dell’anno scorso. E’ vero che saranno molti i turisti che fino all’ultimo rimarranno con il naso all’insù prima di partire, sperando in giornate primaverili; ma è indubbio che le prossime settimane saranno un banco di prova importante in vista della stagione estiva, che vede la Pasqua in un periodo insolito a ridosso di due ‘ponti’, come quello della Liberazione (25 Aprile) e quello dei dedicato ai lavoratori (dell’1 Maggio)". Rapa puntualizza: "Sono diverse le strutture stagionali di Assohotel che hanno deciso di aprire con largo anticipo il 2025, nonostante le difficoltà legate all’aumento dei costi a cui si andrà incontro e con l’incertezza del meteo. Le richieste viaggiano con un buon ritmo e anche le conferme iniziano a far registrare numeri importanti, soprattutto per Pasqua, anche se le speranze degli albergatori, visto il lungo ponte, erano quelle di puntare a soggiorni di una settimana, invece le richieste pervenute sono prevalentemente per soggiorni brevi di 3, 4 giorni: bene per Pasqua, ma ancora a rilento per il 25 aprile e il Primo Maggio". L’incognita meteo avrà un ruolo fondamentale: "In caso di clima favorevole – riprende Rapa - sono convinto che i numeri saranno decisamente buoni, in caso di avverse condizioni meteo il rischio di camere vuote sarà invece elevato". Rapa pone in evidenza anche gli sforzi degli albergatori in chiave promozionale: "Se la Pasqua segnerà un segno positivo, il merito è della lungimiranza con cui gli albergatori hanno programmato l’attività di promozione con investimenti propri, a dimostrazione che una pianificata e mirata programmazione porta sempre buoni risultati. Nelle prossime settimane, nelle nostre strutture, continueremo anche a evidenziare le ricchezze dell’entroterra e dei suoi borghi, perché una proposta sinergica è fondamentale per il turismo".