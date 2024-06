Lo spaccio come una questione di famiglia: l’intera banda chiede l’abbreviato. Erano accusati di nascondere la cocaina persino tra i pannolini del bebè

MAROTTA

Lo spaccio come "questione di famiglia", e in otto chiedono il giudizio abbreviato. La vicenda della quale si è discusso ieri al tribunale di Pesaro riguarda una vasta operazione della Guardia di Finanza e dei carabinieri che, nel settembre scorso, avevano eseguito 11 misure cautelari personali a Marotta, centro operativo di una banda a conduzione familiare di origine napoletana. Gli arresti erano stati eseguiti nel napoletano, con la collaborazione della Finanza e dei carabinieri di Torre Annunziata. E ieri è stata avanzata la richiesta di giudizio abbreviato per Camillo Arcella (41 anni), presunto capo della banda e la compagna Sara Foglino (32). Poi c’è Felice Improta, 41 anni, Veneranda Mellone, madre di Arcella, Pasquale Arcella è il padre di Camillo, 70 anni, Carlo Mellone, 45 anni, Matteo Melilli, 29 anni (l’unico in carcere), e Ida Iovino, 41 anni.

La banda è accusata di aver gestito un vero e proprio hub di spaccio. Lo droga proveniva da Torre Annunziata e da lì veniva trasportata verso Marotta, dove veniva stoccata nelle abitazioni e in altri luoghi nella disponibilità degli indagati. Veniva poi tagliata, frazionata e venduta al dettaglio a clienti di Pesaro, Fano, San Costanzo, Acqualagna, Fossombrone e Mondolfo, oppure ceduta ad altri spacciatori. Da settembre a dicembre 2022 avrebbero smistato circa 5 chili di cocaina, con approvvigionamenti di 500 grammi ogni 15 giorni. Per trasportare la droga, secondo l’accusa, usavano l’auto e viaggiavano con i bambini a bordo per non destare sospetti. Tra le accuse anche quelle di nascondere la cocaina in mezzo ai pannolini dei figli. In un’occasione avrebbero anche temuto che uno dei bimbi di 2 e 3 anni potesse aver ingerito una dose. "Nooo, u’ piccirillo si mette in bocca la pallina (di coca)", una delle frasi in dialetto intercettate.

a.m.