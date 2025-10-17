Lo staff dello Chalet a Villa Piccinetti. E per i matrimoni arriva Lo Scudiero

di Tiziana PetrelliDopo un’estate difficile, Villa Piccinetti si prepara a voltare pagina. La storica dimora alle porte della città, immersa nel verde delle colline fanesi, tornerà presto ad accogliere eventi, musica e cerimonie. È una rinascita attesa e guardata con curiosità, segno che, per questo luogo, la parola "fine" non è mai stata scritta davvero. A dare il via alla nuova stagione sarà lo staff che da anni collabora alle serate dello Chalet del Mar, punto di riferimento dell’estate fanese che ora porta il suo stile anche d’inverno. "Abbiamo intenzione di prendere in affitto con i nostri collaboratori la villa per il periodo invernale – racconta Richard Mengucci – con l’idea di un format elegante, fatto di cene e dopocena con intrattenimento musicale. Apriremo da fine ottobre a metà aprile, principalmente il venerdì e il sabato sera".

L’accordo con la proprietà, ancora in fase di formalizzazione, sarà presto siglato davanti al notaio. L’intento, spiega Mengucci, è creare un’atmosfera raffinata e rilassata, che richiami lo spirito conviviale dello Chalet del Mar estivo ma con un taglio più raccolto. "Punteremo sulla qualità e su un servizio curato nei dettagli, in un ambiente accogliente e a norma sotto ogni aspetto". La proprietà della villa resta invariata, e anche le licenze – precisa Mengucci – rimarranno intestate ai titolari, che le concederanno in uso temporaneo per la durata del contratto. Un ritorno, dunque, che segna la volontà di restituire a Villa Piccinetti la sua vocazione di luogo d’incontro e di divertimento sicuro. Dopo la parentesi estiva, seguita alla temporanea chiusura disposta in seguito ad accertamenti sanitari conseguenti a un’intossicazione che aveva colpito un centinaio di commensali, la dimora si prepara a riaprire nel segno della sicurezza e della rinnovata fiducia. Un progetto che guarda alla qualità e alla valorizzazione, affidandosi a realtà consolidate del territorio.

E proprio da maggio 2026 prenderà il via la seconda fase di questo rilancio, con l’arrivo del ristorante Lo Scudiero di Pesaro, guidato dallo chef Daniele Patti, che curerà in esclusiva l’organizzazione dei matrimoni. "È una location bellissima – sottolinea Patti – una cornice ideale per ricevimenti di alto livello. Da oggi abbiamo l’esclusiva per i matrimoni e possiamo ospitare fino a 250 invitati. È un luogo di grande prestigio dove si possono fare cose molto belle". La collaborazione tra la proprietà e due firme conosciute dell’accoglienza marchigiana – lo Chalet del Mar e Lo Scudiero – dà così forma a un nuovo corso, che unisce esperienza, stile e professionalità. Da fine ottobre a metà aprile la villa vivrà il suo volto invernale con lo Chalet, mentre da maggio in poi si trasformerà in una scenografia perfetta per matrimoni ed eventi privati.