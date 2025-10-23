Lo storico ristorante Ines donato alla Fondazione

di Tiziana Petrelli

Un luogo caro a generazioni di fanesi, dove per decenni si sono celebrate feste, incontri e ricordi, si prepara a una nuova vita. Lo storico Ristorante Ines di Fenile, in via Girardengo 2, è stato donato alla Fondazione Carifano da Marziana Orazietti, in memoria della madre Ines Gambini, storica titolare dell’attività, scomparsa il 18 maggio 2023 all’età di 94 anni. Ines aveva aperto il ristorante nel 1964, trasformandolo nel tempo in un punto di riferimento per tutta la comunità fanese. Per oltre quarant’anni, fino al 2007, ha accolto famiglie, cerimonie e generazioni di clienti con la sua ospitalità gentile e instancabile dedizione al lavoro. Poi l’attività è andata avanti ancora un po’ senza di lei fino alla definitiva chiusura.

L’immobile, disposto su quattro piani e situato all’interno del centro commerciale di Fenile, è ora destinato a una nuova funzione pubblica. La donazione è stata compiuta con la volontà di restituire alla città un bene che ha custodito tante storie, destinandolo a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in linea con la missione della Fondazione Carifano. "È un gesto di grande valore per Fano – dichiara Giorgio Gragnola, presidente della Fondazione –. Questo luogo ha custodito momenti di vita di tante famiglie fanesi e ora torna a disposizione della comunità. È un segno concreto di fiducia verso la Fondazione e verso la sua capacità di generare valore sociale". Nel progetto della Fondazione, l’ex ristorante diventerà un centro sociale aperto e inclusivo, con spazi flessibili per attività culturali, ricreative e comunitarie, in collaborazione con le realtà del Terzo Settore.

"Per volontà e nel ricordo della signora Ines Gambini – aggiunge Gragnola – vogliamo creare uno spazio partecipato anche nei quartieri più periferici, che sono parte viva della città tanto quanto il centro storico. L’immobile è in ottime condizioni e questo ci consentirà di renderlo operativo già nel corso del 2026". Alla conferenza stampa erano presenti anche Marziana Orazietti e il figlio Christian Flenghi, accanto ai rappresentanti della Fondazione. Gente riservata e schiva, come li ha descritti chi li conosce, ma di grande generosità, come hanno dimostrato con questo gesto che restituisce alla città un pezzo della sua memoria. Così, quello che per oltre quarant’anni è stato un simbolo di convivialità, tornerà ad essere un luogo di incontro e di comunità, trasformando un ricordo affettuoso in bene comune.