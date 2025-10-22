Lo ’strappo del Vulòn’ brucia ancora. Ma ora la Carnevalesca vuole ricucire

Dopo mesi di silenzio, il "caso Vulón" torna d’attualità. Mentre la Carnevalesca è al lavoro per l’edizione 2026 del Carnevale, si riapre il capitolo legato alla storica maschera cittadina, che dallo scorso marzo ha visto allontanarsi il suo interprete, l’attore dialettale Simone Diotallevi, in seguito al malumore esploso durante l’ultimo "rogo del Pupo". A distanza di otto mesi da quello strappo, l’intenzione della Carnevalesca è chiara: prima di pensare a un sostituto, si tenterà di ricucire il rapporto.

La presidente Valentina Bernardini ha infatti già contattato Diotallevi e ha fissato un incontro con lui. "Nel consiglio della Carnevalesca cabbiamo pensato più volte a come sostituire il Vulón – racconta Bernardini – ma prima di percorrere altre strade abbiamo voluto cercare un dialogo con Simone. L’ho chiamato personalmente, gli ho proposto di prendere un caffè. Presto ci vedremo per parlare di persona". Un confronto che, nelle intenzioni della presidente, vuole essere franco e costruttivo. "Gli ho ribadito – spiega – quanto ritengo importante la sua figura e quanto, nel mio immaginario, il Vulón si sposi perfettamente con lui. Come in ogni collaborazione, possono esserci divergenze o esigenze diverse, ma credo che valga la pena sedersi a un tavolo, capire dove l’anno scorso non ci siamo trovati e ripartire insieme".

Bernardini respinge ogni ipotesi di attrito personale: "Conosco Simone da quando ero bambina, conosco la sua famiglia e la sua storia. Se ha percepito una mancanza di attenzione, ci chiariremo con sincerità. Non c’è mai stata volontà di escluderlo. Per me sarebbe bello ripartire con lui, anche perché nel progetto delle maschere italiane abbiamo investito molto e il Vulón è parte fondamentale di quel percorso". Il simbolo di ironia e orgoglio fanese resta così al centro della scena.

Tiziana Petrelli