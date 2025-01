L’Odissea del Lisippo: "Il naufragio durante il ritorno a Costantinopoli"

Il professor Rodolfo Battistini, storico dell’arte, è tra i pochi ad avere avuto il privilegio di esaminare personalmente l’Atleta di Fano al Getty Villa, dove l’opera si trova dal 1977. Lo ha raccontato lo stesso studioso, su invito del magistrato Silvia Cecchi, durante l’incontro di venerdì pomeriggio sull’Atleta di Fano alla sala Verdi del Teatro della Fortuna. Il professor Battistini oltre ad avere partecipato alle fasi finali del restauro dei Bronzi di Riace, avere collaborato con diversi musei statunitensi tra cui il Getty, è stato consulente storico-artistico per la Procura della Repubblica di Pesaro durante il lungo contenzioso giudiziario tra l’Italia e la Fondazione Getty, che si è concluso con il riconoscimento allo Stato italiano della proprietà del "Lisippo" con due sentenze: della Corte di Cassazione nel 2018, della Corte Europea nel 2024.

Professor Battistini, ci racconta qualcosa di più di questa statua?

"E’ un bene che ha sofferto sia per la pulitura eseguita in Germania sia per i suoi spostamenti: è stato seppellito in un orto coltivato, spedito in Amazzonia ed ha viaggiato tra l’Inghilterra e la Germania. Il procedimento di rimozione delle concrezioni marine, che ricoprivano totalmente l’opera, è un’operazione delicata che richiede tempo, in Germania le hanno asportate in un mese, pensate che sui Bronzi di Riace l’intervento è stato eseguito in sei anni. L’Atleta di Fano è una statua realizzata con fusione a cera persa, ad eccezione delle mani e delle orecchie, ed ha ancora al suo interno i residui delle terre di fusione che al Getty hanno evitato di eliminare definitivamente proprio per non esporre la statua ad ulteriori traumi. I campioni prelevati ed esaminati sono conservati al Getty Villa e dal loro esame è emersa la presenza di rame per l’89,9%, di stagno per il 10% e di minime percentuali di argento e piombo: questo testimonia che la statua è greca (è noto infatti che i Romani, diversamente dai Greci, utilizzassero importanti quantità di piombo, ndr)".

Se la statua è greca come facciamo ad affermare che ha fatto parte del nostro patrimonio storico-artistico?

"L’opera è stata molto tempo nel territorio italiano, in particolare a Roma, ed è stata fonte d’ispirazione, come altre statue greche, di opere riprodotte da artisti e artigiani. A conferma di questo ci sono studi seri e approfonditi, come quelli del professor Paolo Moreno, universalmente riconosciuto come il più grande esperto di Lisippo".

E allora perchè il bronzo è stato ritrovata in Adriatico?

"La statua non è naufragata nel viaggio d’andata tra l’Oriente e Roma, ma nel viaggio di ritorno verso Costantinopoli. Soprattutto nel tardo impero romano, a più riprese i bronzi originali greci, tra queste le numerose opere di Lisippo, presenti nella città di Roma, sono state portate a Costantinopoli per abbellire la città. Il percorso più frequente era la via Flaminia fino ad Ancona, l’attraversamento dell’Adriatico fino a Durazzo ed infine la via Egnatia per Costantinopoli".

L’Atleta di Fano è di Lisippo oppure no?

"I grandi maestri non sono mai gli unici autori di queste opere, frutto di un lavoro di squadra. Nell’antichità non esisteva il concetto di totale autografia dell’opera perché, specie le sculture, erano sempre frutto di un lavoro di équipe nella bottega del maestro che dava il suo nome a tutto ciò che da lì usciva. La bottega di Lisppo ha continuato a prosperare anche molto dopo la morte del suo fondatore".

Il ‘Lisippo’ tornerà mai a Fano?

"Sicuramente l’impegno, quasi ventennale, il senso di sacrificio dell’allora Procuratore della Repubblica Silvia Cecchi hanno aperto la strada alla politica".