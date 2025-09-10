Lodo Guenzi: "La bellezza è che non c’è niente di attuale"

"Io non so quasi niente. Loro invece sanno fin troppo. Ed è per questo che abbiamo bisogno gli uni degli altri". Lodo Guenzi racconta così lo spirito con cui si prepara a salire sul palco della Rocca Malatestiana di Fano, sabato 13 settembre alle 21.15, per la prima nazionale dello spettacolo Fra la via Emilia e il West. Ad accompagnarlo saranno i Musici di Guccini, gli storici compagni del Maestrone che quarant’anni fa diedero vita a uno degli album dal vivo più iconici della musica italiana.

Qual è stato il suo primo incontro con l’album Fra la via Emilia e il West? "Ovviamente conosco il disco, è stato uno di quelli con cui sono cresciuto. Però non so quasi niente, mentre loro hanno suonato queste canzoni tante volte, tanto tempo fa. Poi hanno smesso e adesso ricominciano a suonarle. Loro sanno tutto e io non so quasi niente. È proprio per questo che il nostro incontro può avere senso ancora oggi".

Cosa rende ancora attuale un repertorio nato quarant’anni fa? "La bellezza è che non c’è niente di attuale. Queste canzoni sono eterne. Parlano delle dinamiche delle relazioni umane, del rapporto tra individuo e società. Temi che non smettono mai di valere".

C’è una canzone di Guccini a cui si sente particolarmente legato? "La canzone di Guccini a cui sono più affezionato è Quattro stracci. È stata la prima che ho suonato quando ho incontrato i Musici, qualche anno fa a Recanati. Poco prima del concerto mi hanno intimato di non farla, perché dietro c’era una storia personale che l’aveva fatta sparire dalle scalette per molto tempo. Io, nella mia ingenuità di ragazzo, l’avevo scelta d’istinto".

Guccini e Battiato sono stati i suoi riferimenti. In cosa l’hanno segnata? "Io sono arrivato tardi alla musica, molto prima alle parole. Guccini e Battiato usavano vocaboli che non conoscevo. Io li ripetevo senza capirli, come una formula magica. La "reginetta dei telecomandi, di gnosi assolute che asserisce domandi" per me era un simsalabim. Quelle parole hanno aperto porte dentro di me".

Lei ha già vissuto un paradosso: suonare in Piazza Maggiore nel 2018, nello stesso luogo di Guccini. Che ricordo ha? "Era un concerto de Lo Stato Sociale, gratuito, davanti a una piazza piena. In quel momento ho pensato: questo è il segno del declino della civiltà occidentale. Prima Guccini, poi noi, nello stesso posto. Però è stata anche una coincidenza bellissima, quasi un passaggio di testimone improbabile".

Come interpreterà il suo ruolo accanto ai Musici di Guccini a Fano? "Consiste nel tentativo di non rovinare il vostro piacere. Sono molto onorato che mi abbiano chiesto di partecipare a questo racconto e credo che, dopo tanti anni che queste canzoni vengono suonate, anche loro avessero bisogno di sparigliare le carte. Per me è un’occasione per imparare, per loro un’occasione per ricominciare".

Tiziana Petrelli