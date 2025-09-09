L’Orciano sovversiva raccontata sul palco

Anarchici, anticlericali, socialisti della primissima ora e, poi, le vicende locali legate al ‘biennio rosso’. Partendo da una certosina ricerca storica, basata sui documenti custoditi negli archivi della biblioteca Travaglini di Fano e da alcune testimonianze non scritte tramandatesi in certi casi per oltre un secolo e mezzo, Fabio Brunetti, attore, regista e sceneggiatore orcianese, ha creato uno spettacolo di teatro di narrazione che verrà proposto in anteprima sabato prossimo all’auditorium ‘Santa Caterina’, nella piazza del paese. Il titolo è tutto un programma: ‘Orciano sovversiva’.

"E’ sì, perché anche nel mio paese d’origine, secondo quanto ho potuto accertare, ci sono stati diversi personaggi che lottarono contro l’ordine costituito nel periodo che è andato dall’Unità d’Italia alla fine del periodo fascista". "Quello che mi ha colpito - aggiunge Brunetti - è il vedere che certi impulsi, certe idee erano presenti anche nei piccoli paesi come il nostro. Paese a vocazione agricola, con una povertà diffusa, certamente con una scarsa presenza di intellettuali e pensatori che, comunque, viene condizionato dalle idee che girano in Italia. Nella fine del 1800 sono presenti anarchici, socialisti, anticlericali. Nel 1919/20, il ‘biennio rosso’ viene, in qualche modo, vissuto anche a Orciano. Così ho deciso di raccontare quel periodo, gli episodi, le curiosità, i personaggi".

Come Tugardo Montanari, nato il 13 maggio 1886, pollivendolo e bracciante "ma, soprattutto, anarchico – riprende Fabio Brunetti -. Emigrò negli Stati Uniti nel 1907 e venne espulso nel 1919, perché anche al di là dell’Oceano continuava a fare attività politica anarchica, tanto da conoscere e frequentare Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti". O come un certo Fiore Tiberini, detto ‘Fiorino’, muratore. "Anche lui, naturalmente orcianese, a proposito del quale ho rinvenuto un atto del Tribunale di Pesaro del 1894 secondo il quale fu processato per ‘danneggiamento a un edificio di culto, con danni al tetto, al fine di ottenerne poi i lavori di riparazione’. In pratica, questo muratore, tirava mattoni sopra il tetto degli immobili con lo scopo di danneggiarli e poi essere chiamato per sistemare i danni. Peccato che almeno in una circostanza venne beccato. Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune di Terre Roveresche e la collaborazione di Auser, Fanigiulesi, Accademia dei Tenebrosi, Officina degli Artisti, Smac, Acli, Pro Loco e Vibrisse.

Sandro Franceschetti