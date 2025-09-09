Sicurezza, priorità di tutti
L'Orciano sovversiva raccontata sul palco
9 set 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Cronaca
L’Orciano sovversiva raccontata sul palco

Fabio Brunetti ha creato uno spettacolo che verrà proposto all’auditorium ‘Santa Caterina’.

Per approfondire:

Anarchici, anticlericali, socialisti della primissima ora e, poi, le vicende locali legate al ‘biennio rosso’. Partendo da una certosina ricerca storica, basata sui documenti custoditi negli archivi della biblioteca Travaglini di Fano e da alcune testimonianze non scritte tramandatesi in certi casi per oltre un secolo e mezzo, Fabio Brunetti, attore, regista e sceneggiatore orcianese, ha creato uno spettacolo di teatro di narrazione che verrà proposto in anteprima sabato prossimo all’auditorium ‘Santa Caterina’, nella piazza del paese. Il titolo è tutto un programma: ‘Orciano sovversiva’.

"E’ sì, perché anche nel mio paese d’origine, secondo quanto ho potuto accertare, ci sono stati diversi personaggi che lottarono contro l’ordine costituito nel periodo che è andato dall’Unità d’Italia alla fine del periodo fascista". "Quello che mi ha colpito - aggiunge Brunetti - è il vedere che certi impulsi, certe idee erano presenti anche nei piccoli paesi come il nostro. Paese a vocazione agricola, con una povertà diffusa, certamente con una scarsa presenza di intellettuali e pensatori che, comunque, viene condizionato dalle idee che girano in Italia. Nella fine del 1800 sono presenti anarchici, socialisti, anticlericali. Nel 1919/20, il ‘biennio rosso’ viene, in qualche modo, vissuto anche a Orciano. Così ho deciso di raccontare quel periodo, gli episodi, le curiosità, i personaggi".

Come Tugardo Montanari, nato il 13 maggio 1886, pollivendolo e bracciante "ma, soprattutto, anarchico – riprende Fabio Brunetti -. Emigrò negli Stati Uniti nel 1907 e venne espulso nel 1919, perché anche al di là dell’Oceano continuava a fare attività politica anarchica, tanto da conoscere e frequentare Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti". O come un certo Fiore Tiberini, detto ‘Fiorino’, muratore. "Anche lui, naturalmente orcianese, a proposito del quale ho rinvenuto un atto del Tribunale di Pesaro del 1894 secondo il quale fu processato per ‘danneggiamento a un edificio di culto, con danni al tetto, al fine di ottenerne poi i lavori di riparazione’. In pratica, questo muratore, tirava mattoni sopra il tetto degli immobili con lo scopo di danneggiarli e poi essere chiamato per sistemare i danni. Peccato che almeno in una circostanza venne beccato. Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune di Terre Roveresche e la collaborazione di Auser, Fanigiulesi, Accademia dei Tenebrosi, Officina degli Artisti, Smac, Acli, Pro Loco e Vibrisse.

Sandro Franceschetti

