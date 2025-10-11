L’organo diventa sublime con Joxe Benantzi Bilbao Riguero

La meravigliosa Collegiata di Sant’Ubaldo, nel centro storico di Barchi, ospiterà domani dalle 18,15 l’esibizione dell’organista di fama internazionale Joxe Benantzi Bilbao Riguero. Il concerto rientra nell’ambito della 19ª edizione di Castelli d’Aria: itinerari organistici nella provincia di Pesaro e Urbino. Rassegna organizzata dall’associazione “Il Laboratorio Armonico“ sotto la direzione artistica del maestro Giovannimaria Perrucci, con il sostegno della Regione Marche, dell’Orchestra Sinfonica Rossini e dei comuni coinvolti, fra i quali Terre Roveresche; e il patrocinio della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola.

"E’ un vanto ospitare un artista di questo spessore – sottolineano il sindaco Antonio Sebastianelli e il vice con delega alla cultura e al turismo Claudio Patregnani –, accresciuto dal fatto che si esibirà sul nostro prezioso organo realizzato da Gaetano Antonio Callido nel 1786, che fu il n. 228 della straordinaria produzione del “Professor d’Organi“, come soleva definirsi il celebre organaro veneto. Un altro aspetto da evidenziare – proseguono i due amministratori – è che nel suo concerto dal titolo Insalata mediterranea con un tocco di Flamenco il maestro spagnolo, oltre a esibirsi alla “consolle“ dell’organo, eseguirà dei brani cantati, che per questa rassegna rappresenta una rarità".

Dopo lo spettacolo i partecipanti si sposteranno al vicino “Nova Bar“ per una degustazione di vini dell’azienda vitivinicola Fiorini, tra le eccellenze enologiche del territorio e dell’intera regione. Castelli d’Aria, che quest’anno avrà 15 tappe (quella di Barchi è la seconda) ha, infatti, la finalità di valorizzare gli organi storici e i borghi del territorio.

Joxe Benantzi Bilbao Riguero ha studiato pianoforte, organo, clavicembalo e canto in diversi conservatori e accademie d’Europa, conseguendo in carriera importanti attestazioni. Attualmente affianca alla sua intensa attività concertistica l’insegnamento come docente di organo al conservatorio José Tomás di Alicante. Supervisiona numerosi restauri di strumenti storici e coordina vari festival e corsi. Nel suo vasto repertorio figurano musiche di Pierre Du Mage, Johann Sebastian Bach, Antonio Martín y Coll, Friedrich Mohrheim, Franz Liszt e di molti altri autori. Sia l’ingresso al concerto che la degustazione sono gratuiti.

Info al numero 377 3864184 e all’indirizzo e-mail laborarmonico@gmail.com

Sandro Franceschetti